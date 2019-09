L'ALLARME ROVIGO Anche nei campionamenti dell'Adige del 4 settembre è stato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLARMEROVIGO Anche nei campionamenti dell'Adige del 4 settembre è stato trovato il batterio della salmonella, in questo caso di nuovo a Rovigo e a San Martino. Sono risultati puliti, invece, i due campioni prelevati a Rosolina. È il nuovo verdetto arrivato dai laboratori Arpav di Venezia, comunicato dall'Ulss 5. I cinque prelievi in questione erano stati effettuati alle prese di derivazione dell'acqua dall'Adige nella rete irrigua. In particolare, a Rovigo, il prelievo è stato fatto alla presa di Cantonazzo, quella che alimenta il...