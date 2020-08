LA DENUNCIA

ROVIGO Rovigo è tra i capoluoghi di provincia in Italia, e come comune del Veneto, con il più alto consumo del suolo. Il fenomeno riguarda la costante impermeabilizzazione del terreno che lo rende al tempo stesso più fragile e vulnerabile. Lo denuncia la Fiab, associazione Amici della Bici di Rovigo, che ha a cuore il rispetto per l'ambiente, a partire dalla valorizzazione dell'uso della bicicletta al posto dell'automobile. E' proprio l'associazione rodigina a lanciare l'allarme.

IMPERMEABILIZZAZIONE

«Qualche settimana fa, l'Ispra, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ente pubblico di ricerca che fa capo al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha presentato i dati nazionali sul consumo di suolo. Nel 2019 l'Italia ha consumato 57 milioni di metri quadrati, in media 2 metri quadrati al secondo che quotidianamente vengono impermeabilizzati». Tra le regioni italiane, il Veneto, per il 2019, detiene il primato in quanto a consumo di suolo (e lo è da diversi anni) con ben 785 ettari ma è a livello locale che i numeri colpiscono duramente. «La sola provincia di Rovigo ha visto consumare 650,9 metri quadrati per abitante e il Comune di Rovigo, da solo, ben 372,2 metri quadrati pro-capite. In proporzione con le altre province venete e con gli altri capoluoghi siamo quelli che hanno consumato più suolo, per abitante, di tutti» avverte Fiab.

NUOVE EDIFICAZIONI

L'impatto provocato da nuova edilizia, nuovo asfalto per le strade per le auto e nuovi parcheggi porta, tra le varie conseguenze, a una diminuzione della capacità produttiva alimentare, a un aumento del rischio idrogeologico, a un incremento dell'effetto serra e a una inesorabile riduzione della biodiversità. Uno degli effetti più noti, in ambito urbano, è la formazione di isole di calore ossia un aumento importante della temperatura nelle zone più densamente cementificate e in cui sono assenti alberature o zone verdi.

GLI AMBIENTALISTI

Fiab e Legambiente, realtà sempre in prima linea nella denuncia dei danni dovuti agli eccessi della cementificazione, ritengono che uno stile di vita sostenibile passi anche per una limitazione, se non uno stop, alla impermeabilizzazione e al consumo di suolo. Le due associazioni registrano un timido interesse pubblico in ambito ambientale che appare, attualmente, lontano dal realizzarsi in azioni politiche-amministrative concrete, sia nel breve che nel lungo termine. Emblematici sono gli sviluppi in territorio rodigino dove, oltre ai contestati nuovi 84 ettari edificabili, si apprende dell'intenzione dell'Amministrazione comunale di investire ben mezzo milione per la realizzazione di soli 300 metri di strada da via Concilio Vaticano II a via Fermi avverte Fiab - Una mini-tangenziale la cui funzione pratica è opinabile e che, ad avviso delle associazioni, non renderà migliore la vita dei residenti per via del rischio concreto di importare ulteriore nuovo traffico motorizzato. L'opera è un consumo di suolo molto oneroso di cui si fatica a capire l'ineluttabile bisogno».

Elisabetta Zanchetta

