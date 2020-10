PIRATI INFORMATICI

ROVIGO Occhio al virus: non solo al Covid, ma anche a quello al centro di un raggiro informatico: in caso di mail in arrivo dall'Inps prestare la massima attenzione, perché questo sembra essere uno dei nuovi canali utilizzati da truffatori 2.0 senza scrupoli, oltre ai tradizionali messaggi inviati taroccando credenziali e loghi degli istituti bancari e delle Poste.

L'ALLARME

A lanciare l'allarme è la stessa direttrice provinciale dell'Inps Roberta Carone che, come in altre sedi locali, ha lanciato l'allerta dopo le ripetute segnalazioni di mail truffaldine contenenti un virus: «L'Inps avvisa tutti i suoi utenti di fare attenzione ad una nuova mail di phishing che utilizza il nome di Inps per ingannare il destinatario del messaggio e indurlo ad aprire un file allegato .xls contenente un agente virale. L'oggetto dell'email, come il nome dell'allegato, può variare, per cui si invita a diffidare di tali comunicazioni, ignorando mail di cui non è possibile accertare l'origine (soprattutto quando richiedono l'apertura di un allegato o il click su un link) e a non aprire allegati dei quali non si è certi della provenienza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA