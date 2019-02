L'allarme del vescovo: «Troppi gruppi politici»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DIOCESIROVIGO «Non mi stupisco che a Rovigo ci sia questa crisi politica in atto. Basta vedere i tanti gruppi presenti in aula consiliare per capire che è molto difficile perseguire un obiettivo comune».CAPO DELLA DIOCESIA dirlo è il vescovo Pierantonio Pavanello, a margine della conferenza stampa con cui ieri mattina ha presentato un convegno proprio dedicato alla leadership politica in Polesine, intesa nelle sfaccettature sia di ordine sociologico che formativo. «Quello che sta avvenendo qui a Rovigo rivela quanto profonda sia la...