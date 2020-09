PROTESTE IN VIA VERDI

ROVIGO In queste notti l'allarme del Tribunale di Rovigo, in via Verdi, non ha dato tregua ai residenti nelle immediate vicinanze, scattando più volte, a orari sensibili, praticamente quotidianamente. Più d'uno ha avanzato le proprie rimostranze per un rumore che per sua stessa natura è volutamente fastidioso e ben percepibile e che mal si concilia quindi con il riposo delle persone, soprattutto per chi ha il sonno più leggero. Più d'uno, fra l'altro si è lanciato in ipotesi sulle possibili cause, fra chi ha immaginato che ci fosse un malfunzionamento e fosse, quindi, necessario provvedere a un intervento urgente di risistemazione, e chi, invece, ha perfino puntato il dito sul fantomatico gatto Rossini, il micio fulvo vera e propria star del centro cittadino, che nelle sue scorribande non disdegna anche di aggirarsi all'interno del Tribunale, durante il giorno, approfittando del viavai di persone. Nessuna di queste due ricostruzioni si avvicina alla verità, né esiste un mistero di alcun tipo.

COLPA DELLE ELEZIONI

La risposta è invece da ricercarsi nelle elezioni che si sono tenute domenica e lunedì: una volta ultimato lo spoglio, infatti, le schede sono state portate in Tribunale, dove ancora si trovano in attesa della definitiva validazione dei risultati e prima di essere inviate al macero. Schede buste e scatoloni fanno bella mostra di sé nell'Aula Ambrosoli del Tribunale e devono essere custodite notte e giorno dalle forze di polizia. Gli strani movimenti notturni, segnalati dall'allarme, non sono quindi quelli di pericolosi intrusi, ma di finanzieri o carabinieri di turno all'interno del Palazzo di Giustizia a far la guardia alle schede.

F.Cam.

