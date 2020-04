SICUREZZA SUL LAVORO

ROVIGO Una lettera aperta, un appello alla sicurezza. Dei tanti lavoratori, non eroi con superpoteri, ma persone normali, con ansie e paure come tutti e grande spirito di servizio, che ogni giorno facendo il proprio dovere sorreggono sulle proprie spalle una fetta consistente del peso a cui è sottoposto il sistema sanitario in questo difficile momento. E che chiedono di essere più protetti.

LETTERA APERTA

A scrivere al direttore generale dell'Ulss Polesana e alla Conferenza dei sindaci sono infatti Marco Contro, Denis Piombo e Michele Busatto, rispettivamente presidente, segretario e tesoriere dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Rovigo, alla luce dei contagi di infermieri e Oss, ma soprattutto dell'anomalia che fa sì che nei reparti a rischio non ci siano stati casi, mentre vi siano sono stati in altri reparti, come nell'Area chirurgica e, soprattutto, in Geriatria, dell'ospedale di Rovigo.

I CASI DI CONTAGIO

In totale, i dipendenti dell'Ulss risultati positivi sono 40 sui 2.500 sottoposti a tampone, 16 dei quali fortunatamente già guariti. «Sostenere scrive l'Ordine degli infermieri - che gli operatori che si sono contagiati nelle varie strutture erano tutti dotati di adeguati dispositivi di protezione individuale o che tutti gli operatori lavorano in sicurezza con gli adeguati Dpi non corrisponde esattamente alla situazione attuale. Il personale che lavora nei reparti di degenza, nelle sale operatorie, nei servizi, nei Pronto soccorso e 118, sul territorio, nelle Rsa e negli ambulatori, nella stragrande maggioranza dei casi svolge la propria attività a stretto contatto con i pazienti ed è da considerare ad alto rischio di contagio. Nella quasi totalità di queste realtà il personale, attualmente, non indossa costantemente tutti questi necessari dispositivi di protezione individuale, potendoli utilizzare integralmente solo nei casi sospetti o positivi e spesso è costretto a toglierli e rimetterli, riutilizzandoli più volte durante il turno. Senza fare retorica, conosciamo la strutturale carenza di Dpi e le enormi difficoltà nel loro approvvigionamento. Sappiamo che è necessario, purtroppo, contingentare i Dispositivi di protezione individuale, fornendoli prioritariamente agli operatori esposti a casi certi o sospetti, e che l'attuale fornitura non è neanche lontanamente sufficiente a dotare realmente tutti gli operatori a rischio in quanto impossibilitati a mantenere le distanze dai pazienti. Ribadiamo però con forza che non è corretto affermare che gli operatori lavorano costantemente con tutti i Dpi necessari, perché purtroppo le evidenze dimostrano che il solo utilizzo di mascherina e guanti ed eventualmente camici non adeguati, non sono sufficienti a scongiurare la trasmissione del virus».

L'EMERGENZA IN GERIATRIA

Lo dimostra il fatto che, recentemente, il personale della Geriatria dell'Ospedale di Rovigo è stato contagiato con numeri importanti. Al punto che la dirigenza dell'Ulss si è vista costretta a evacuare completamente il reparto per sottoporlo a un importante intervento di sanificazione. È significativo che il contagio non sia avvenuto fra il personale che lavora nei reparti Covid dedicati, a stretto contatto con pazienti positivi, che sono i soli che lavorano utilizzando sempre tutti i Dpi necessari a proteggersi».

