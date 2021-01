L'ALLARME

ADRIA Non si arresta la scia di morti al Centro Servizi Anziani di Adria. Significativo il grido all'allarme lanciato giovedì mattina dall'ex consigliere del Csa, Sabrina Visentini: «Non macchiamoci di morti in condizioni disumane», ha scritto sui social invocando l'intervento dell'esercito. La sera prima invece ha avuto un vivace scambio di battute con il sindaco Omar Barbierato, tanto da postare una frase sibillina: «Non minacciarmi sindaco - ha ammonito -, io non ho paura. Sono qui per denunciare che 44 operatori non possono fornire lo stesso servizio di 80 e per scongiurarvi di chiamare l'esercito. Non è vergognoso farsi aiutare. Le chiacchierate non servono a curare i nostri genitori. Esercito subito».

Visentini si riferiva all'incontro moderato dal presidente del consiglio comunale Franco Bisco in videoconferenza alla presenza di alcuni familiari degli ospiti, del consiglio di amministrazione del Csa, del direttore del Distretto 2 Maria Chiara Paparella, dei segretari di della funzione pubblica di Cgil, Cisl e Uil e dei capigruppo consiliari. «L'incontro - spiega Barbierato - è stato proficuo e doveroso per ascoltare e raccogliere le giuste richieste e preoccupazioni dei familiari e cercare soluzioni condivise in questo momento di difficoltà. È importante remare insieme tutti dalla stessa parte ed essere vicini a chi ogni giorno si prende cura dei nostri cari».

Alcuni cambiamenti all'interno della struttura, dopo le proteste di alcuni familiari, interesseranno il tema dell'informazione. «Attraverso le educatrici - precisa Barbierato - sarà riorganizzata la comunicazione tra medici e famiglie. Sono state riorganizzate le videochiamate nella parte no-Covid. L'Ulss 5, inoltre, manderà in supporto alla struttura una coordinatrice specialista nell'affrontare queste emergenze. Sono inoltre in via di definizione importanti procedure di stabilizzazione che riguardano la gestione degli operatori. Infine, sono stati donati dal presidente Simone Mori strumenti che semplificano le operazioni di sanificazione, indispensabili quotidianamente all'interno del Csa. Consentiranno di semplificare e alleggerire questa procedura di buona prassi anti-contagio».

«È stata imbarazzante la farsa della vetrina politica organizzata dal sindaco per parlare della casa di riposo, con i famigliari con tempi contingentati per esporre le loro osservazioni - replica la consigliere di Fratelli d'Italia Giorgia Furlanetto, che giovedì ha perso a causa del Covid uno zio, ospite proprio del Centro servizi anziani - Non sia mai che parlino troppo e sollevino troppi problemi». Le risposte dell'Amministrazione a suo dire sono state lacunose o assenti a fronte delle domande e dei tanti problemi sollevati. «Il presidente Mori - spiega - si è rifiutato più volte di rispondere alla domanda sul numero dei positivi sintomatici e sul numero dei morti a causa o con il Covid. Spazio invece agli interventi dei civici, che dovevano complimentarsi con Mori su non si sa ben cosa, a meno che non sia un bel risultato di gestione avere un focolaio Covid spaventoso nella struttura. Grazie Amministrazione Barbierato per dimostrare ogni giorno quanto è inadeguata a guidare la città. Ci han detto che dobbiamo trasmettere tranquillità e serenità ed essere una squadra, ma io in squadra con questi non ci sto. E dopo quanto ho sentito, c'è ben poco da esser tranquilli, anzi...».

