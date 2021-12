IL RICONOSCIMENTO

ROVIGO (E.Bar.) Il riconoscimento gli è stato assegnato lo scorso 11 marzo e ieri Niccolò Brizzolari lo ha portato a casa dal Quirinale dove lo ha ricevuto dal Capo dello Stato Sergio Mattarella in persona. Il giovane rodigino da poco meno di un anno è stato nominato Alfiere della Repubblica e ieri, insieme ad altri sette giovani Alfieri veneti insigniti negli anni 2019, 2020 e 2021, ha ottenuto il prestigioso attestato, guadagnando l'apprezzamento del presidente della Regione Veneto Luca Zaia: «Veri esempi di impegno civico ha detto il governatore - sono l'immagine della nostra regione, del suo futuro, di quello spirito di solidarietà che è proprio della nostra gente». Il 19enne rodigino è stato premiato per «il senso civico dimostrato a favore degli anziani e nell'impegno sui temi ambientali». In particolare perché «con i propri mezzi ha realizzato un audiolibro dell'opera di Pirandello Uno, nessuno e centomila e l'ha offerta gratuitamente a quanti non riescono più a leggere in autonomia».

L'INIZIATIVA

L'idea di realizzare un audiolibro a Brizzolari è venuta durante il lockdown della primavera 2020 per farlo ascoltare alla bisnonna 90enne non più in grado di leggere. Il giovane ha quindi registrato la propria lettura scoprendo, in quel periodo, che il copyright sull'opera di Pirandello era decaduto. Ha registrato tutto in proprio con il solo ausilio del cellulare e, successivamente, di un microfono. La lettura l'ha poi caricata su Spotify e messa a disposizione di tutti gli utenti. Niccolò è molto attivo anche in campo ambientale: fulminato dalla figura di Greta Thunberg, è stato uno dei fondatori del Friday for future Rovigo ed ha preso parte a tre manifestazioni internazionali e a vari campi estivi con Legambiente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA