SOLIDARIETÀ

ROVIGO Aisf Rovigo lancia il progetto per la realizzazione di un'applicazione di telemedicina e telemonitoraggio per i pazienti affetti da sindrome fibromialgica. «Il progetto prevede la creazione di una app, in collaborazione con la Uoc di reumatologia dell'ospedale Sacco di Milano, che permetta il monitoraggio della sintomatologia dei pazienti - sottolinea Melissa Lazzaretti, referente per Rovigo dell'Associazione italiana sindrome fibromialgia - tale app costituirà una rete capillare di assistenza atta a garantire un follow-up costante e di rapida consultazione. L'obiettivo è monitorare l'insorgenza di problematiche legate alla riacutizzazione dei sintomi, per di segnalare i pazienti che necessitino di una visita dallo specialista reumatologo-algologo. Ciò avverrà tramite questionari di autovalutazione compilati direttamente dai pazienti, in forma anonima, che comprenderanno i parametri significativi della patologia. Ai pazienti che otterranno risultati anomali o sopra una certa soglia di rilevanza clinica, verrà inviata una notifica per presentarsi più precocemente alla visita di controllo all'ambulatorio specialistico. L'app è il primo progetto italiano strutturato di teleassistenza e telemonitoraggio sanitario per i pazienti contale sindrome».

Si potranno garantire un'assistenza e un monitoraggio continuo aumentando la qualità della vita e la soddisfazione dei pazienti e dei famigliari, senza gravare sul bilancio della sanità pubblica. «È un progetto pilota che potrà essere esteso e applicato su scala nazionale e in ambiti differenti: l'auto-valutazione, l'auto-monitoraggio e il self-management in molte patologie sono già oggi una realtà. Scopo ultimo e necessario di tale prassi è responsabilizzare maggiormente il paziente, chi è affetto da una patologia cronica non solo deve imparare a essere indipendente e ad avere un ruolo attivo e positivo nei confronti della propria condizione, ma può essere monitorato efficacemente effettuando un numero minore di visite specialistiche annuali».

L'Aisf si appella alle numerose aziende polesane e a tutti coloro che volessero sostenere la campagna di crowdfunding. «Ringrazio tutti coloro che aderiranno a questa raccolta fondi, a sostegno dei malati fibromialgici - conclude Lazzaretti - per tutti noi sarà un grande gesto di aiuto e di vicinanza».

Per donare si può andare sul sito www.sindromefibromialgica.it e cliccare sull'icona della campagna Con un'app accanto è tutto più semplice.

Marco Scarazzatti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

