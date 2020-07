ADRIA

L'Agenzia interregionale per il Po è pronta a intervenire per mettere in sicurezza la sponda sinistra del grande fiume che bagna l'abitato di Cavanella Po.

Il progetto riguarda la cantierizzazione di un diaframma lungo l'argine sinistro del Po di Venezia. «L'intervento di Cavanella Po, a cura dell'Aipo, per un importo di 2,1 milioni, previsto entro fine anno - spiega il sindaco Omar Barbierato - è finalizzato a contrastare i moti di filtrazione superficiali e profondi dell'arginatura. Riguarda un tratto esteso di 500 metri, posto a valle dell'elettrodotto Terna. Prevede la realizzazione di un diaframma avente profondità di 30 metri circa e l'impermeabilizzazione della scarpata arginale a fiume. Ne conseguirà un deciso miglioramento della sicurezza idraulica dell'argine sinistro del Po di Venezia e la riduzione delle filtrazioni a campagna nelle aree caratterizzate dalle maggiori criticità idrauliche».

L'esecuzione dei lavori interesserà l'arginatura sul lato fiume, ma potranno esserci temporanee interferenze con la strada comunale per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività di cantiere.

IL SECONDO INTERVENTO

«Un'altra area interessata da criticità idrauliche evidenziate in particolar modo nel corso degli eventi di piena del 2018 e 2019 - prosegue Barbierato - si trova in località Mazzorno Sinistro, dove l'Aipo è in attesa di un adeguato finanziamento per la realizzazione di un nuovo diaframma. In questi ultimi mesi, tuttavia, sono state effettuate delle approfondite indagini geotecniche che consentiranno di conoscere le caratteristiche del sottosuolo al fine di poter definire gli interventi più opportuni per la messa in sicurezza del territorio».

A giugno, infine, è stato affidato, da parte dell'Aipo, lo studio per l'analisi idraulica e del trasporto solido nel tratto fluviale del Po di Venezia interessato, negli ultimi anni, dalla formazione di un isola fluviale in corrispondenza al ponte Adria- Corbola. «Lo studio - conclude il sindaco - è finalizzato a valutare gli effetti sulla sicurezza idraulica dell'isola fluviale, alla valutazione delle condizioni di equilibrio morfologico del tratto nonché a individuare gli eventuali interventi da attuare per il miglioramento delle condizioni di sicurezza».

