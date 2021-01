L'AGGRESSIONE

ROVIGO È un ventenne tunisino l'uomo che, giovedì sera, ha preso a pugni l'autista di un bus in sosta in piazza Appiotti. Venerdì pomeriggio i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Rovigo e della stazione di Polesella hanno identificato l'autore dell'atto violento e deferito in stato di libertà alla Procura di Rovigo per i reati di lesioni personali ed interruzione di pubblico servizio.

LE INDAGINI

I militari, nel corso delle serrate indagine, avrebbe infatti acquisito rilevanti elementi di colpevolezza a carico del giovane straniero che, all'interno dell'autobus n. 2550, dopo una discussione per futili motivi, avrebbe colpito con due pugni al capo l'autista, allontanandosi subito dopo. Era stato lo stesso autista di Busitalia a presentarsi dai carabinieri per denunciare quello che gli era accaduto. L'uomo aveva infatti raccontato di essere stato aggredito mentre si trovava seduto al volante della corriera. L'unico passeggero presente a bordo si era avvicinato a lui e gli aveva rivolto alcune domande sulla corsa e sul tragitto. Domande alle quali l'autista, come lui stesso ha ammesso, non ha dato risposta.

INDISPETTITO

Spazientito, lo straniero ha ritenuto di doversi fare giustizia a cazzotti, ringraziando con due pugni sferrati alla testa dell'autista, per poi scendere dell'autobus e allontanarsi velocemente. L'uomo, rimasto spiazzato e anche intontito dai colpi, ha deciso che la persona che lo aveva aggredito non meritasse di passarla liscia e, la mattina dopo, ha quindi sporto denuncia. Sulla base di questo racconto e della sua querela, i carabinieri della Compagnia di Rovigo hanno subito avviato i necessari accertamenti per capire l'esatta dinamica dei fatti e identificare l'aggressore.

