L'AGGRESSIONEROVIGO Una mancata precedenza in rotatoria e un richiamo al rispetto delle regole sono valsi a una giovane automobilista una serie di calci. Di fronte al richiamo della donna, l'individuo al volante dell'altra auto, infatti, non ha trovato di meglio che fermarsi in mezzo alla strada per aggredirla, prima verbalmente e poi anche fisicamente. Il comportamento barbaro è di un rodigino ultrasessantenne, rintracciato e denunciato...