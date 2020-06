SERVIZI PUBBLICI

ROVIGO Le difficoltà all'ingresso dell'Agenzia delle Entrate, con la sala d'attesa di fatto spostata all'esterno del palazzo di via Cavour, rendendo visibile la coda di utenti in attesa, che la scorsa settimana avevano formato un serpentone sotto i portici e fino a piazza Merlin, trovano la pronta risposta del direttore regionale Pierluigi Merletti: «Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio da Covid-19, secondo le indicazioni delle autorità sanitarie e conformemente alla norme nazionali e regionali, gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate del Veneto hanno ridotto le giornate di apertura, fornendo comunque la possibilità di richiedere un consistente numero di servizi senza necessità di andare in ufficio, via telefono, e-mail e posta elettronica certificata».

«In alternativa, per un numero limitato di servizi, è possibile recarsi in Ufficio nelle giornate di apertura settimanale, a Rovigo il lunedì e il mercoledì, dalle ore 9 alle ore 12 - spiega il responsabile - Dall'8 giugno è inoltre possibile prenotare un appuntamento chiamando il numero 0425 200771 (fino alla fine del mese in corso) oppure tramite il sito internet www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contatta/assistenza-fiscale. Le prenotazioni, come è riscontrabile mediante lo stesso sito, sono disponibili al più tardi dall'inizio del mese di luglio per tutti i servizi prenotabili».

In ogni caso, la difficoltà oggettiva di aprire all'utenza rispettando le norme a tutela della sicurezza, la scorsa settimana avevano visto formarsi una lunghissima coda in via Cavour, con la testimonianza di un utente, arrivato dieci minuti dopo l'orario di apertura degli uffici, alle 9, che si era trovato con il biglietto numero 54 ed era riuscito ad entrare solo tre ore dopo. «I numeri sono arrivati fino a 100 aveva sottolineato in modo garbato -, quindi non oso immaginare a che ora abbia finito l'ultimo. Nessun appunto agli impiegati, anzi molto gentili, ma sicuramente questa modalità va un po' rivista».

