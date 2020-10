COMUNE

ROVIGO L'amministrazione comunale spinge l'acceleratore sulla vendita della sede di Acquevenete in via Benvenuto Tisi da Garofolo.

Nel piano delle alienazioni, infatti, è stato inserito anche l'immobile che per il 49% è del Comune e che a base d'asta, potrebbe portare nelle casse di palazzo Nodari un milione e centomila euro di introito. Somma che è già iscritta a bilancio, tale è la confidenza nella buona riuscita dell'affare con la società idrica, interessata ad acquisirne la piena proprietà, che permetterebbe di portare avanti i lavori per la rotatoria di via Pizzarda con via Concilio Vaticano.

LA RICHIESTA

Circa un anno fa, il rodigino Valter Giolo, residente proprio in via Concilio, aveva scritto di suo pugno una lettera al vetriolo contro l'Anas, chiedendo di risolvere, una volta per tutte, i disagi delle famiglie che vivono lungo quell'importante arteria stradale.

È da oltre 40 anni, infatti, che Giolo si è fatto promotore e portavoce dei residenti di zona per evidenziare alle autorità competenti «la pericolosità stradale che Anas e le istituzioni locali, con il taglio in origine di quelle vie, senza minimamente preoccuparsene in tutti questi anni, hanno provocato alle famiglie rimaste tagliate fuori oltre la tangenziale», come descrive lui stesso

Per questo chiedeva che l'Anas chiudesse le strade che si incrociano sulla statale 16, che per il capoluogo polesano vale come tangenziale di raccordo tra la zona nord e sud della città, ma soprattutto che venisse agevolata la vita dei residenti con una strada che li porti in centro senza percorsi troppo lunghi.

TEMPI LUNGHI

Per questo motivo l'amministrazione comunale ha deciso di dare ascolto alle sue richieste, che Giolo dichiara essere state inascoltate in questi lunghi anni, e di avallare la realizzazione di una strada e delle relative infrastrutture per agevolare il traffico in quella zona del capoluogo. Parlare di tempistiche di realizzazione è evidentemente troppo presto, perché l'iter della cosa è a livello ancora progettuale e di fatto, i soldi non sono ancora materialmente disponibili, ma si tratta di un'opera sulla quale i Lavori pubblici si stanno occupando con attenzione.

ALTRE VENDITE

Tornando alle alienazioni, l'amministrazione Gaffeo ha messo in vendita un sito in via Caracchio per 80mila euro, due alloggi di servizio del tempio della Rotonda in piazza XX Settembre (un appartamento al piano terra per 120mila euro e uno al primo piano da 170mila). L'altro stabile è l'ex comando della Polizia locale di piazza Garibaldi, valutato nistrazione almeno 450mila euro.

Alberto Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA