QUALITÀ DELLE ACQUE

ROVIGO Il mare polesano è pulito. A confermare il buono stato di salute delle acque della costa polesana è Arpav, alla luce dei risultati della terza campagna di campionamento stagionale. Se, dunque, già le spiagge sono state prese d'assalto dal turismo a chilometro zero, anche se ovviamente concentrato nei fine settimana e, ora arriva anche la conferma che il mare ha tutte le carte in regola per un tuffo rinfrescante. Una ulteriore boccata d'ossigeno per il settore turistico balneare polesano che, seppur partito, lo ha fatto in ritardo e con volumi inevitabilmente inferiori. Il maltempo dei inizio giugno ha anche fatto perdere qualche accesso, ma sostanzialmente, con l'esplodere dell'estate, le spiagge sono tornate a esercitare tutto il proprio fascino su grandi e piccini. Anche con qualche eccesso non adatto alla situazione ancora da tenere sotto controllo, tanto da spingere il sindaco di Rosolina Franco Vitale a mettere qualche paletto come limitazioni a sosta e parcheggi.

TERZO MONITORAGGIO

Il mare, però, è sano come un pesce: «Anche la terza campagna stagionale di monitoraggio della balneazione, svolta dai biologi marini di Arpav spiega la stessa Agenzia regionale - promuove le spiagge del litorale e dei laghi veneti. Le analisi si sono concluse due giorni fa e hanno dato esito positivo per tutti i 174 punti monitorati. I controlli prevedono rilievi su parametri di natura ambientale, temperatura aria, temperatura acqua, vento corrente, onde, eccetera, analisi di parametri microbiologici, Escherichia coli e Enterococchi intestinali, e ispezioni di natura visiva (presenza di vetro, plastica, gomme, residui bituminosi, eccetera».

PUNTI DI PRELIEVO

I punti di prelievo in Polesine sono 19. A Rosolina sono nove: a 300 metri a sud del depuratore comunale, 600 metri a nord della torre piezometrica, alla torre piezometrica, all'altezza di piazza San Giorgio, a 750 metri a sud del Campeggio Vittoria, a Punta Caleri, a nord di Albarellla, nel centro di Albarella, e sulla sponda sinistra della foce del Po di Levante, sempre sull'Isola di Albarella. Due sono a Porto Viro, ai due estremi, nord e sud, di Scanno Cavallari. A Porto Tolle, invece, sono otto: Boccasette nord, Boccasette centro, Boccasette sud, Barricata nord, Barricata centro, Barricata sud, Spiaggia delle conchiglie nord e Spiaggia delle conchiglie sud. I controlli sono stati eseguiti il 13 maggio, il 25 maggio e il 22 giugno. L'unica differenza sostanziale, è nelle temperature. Mediamente, infatti, nel primo prelievo l'acqua era attorno ai 18 gradi. Nell'ultimo campionamento era salita a 23 gradi.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA