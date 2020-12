SERVIZI

ROVIGO Il 2020 che volge al termine è stato un anno orribile, in primo luogo per la pandemia di Covid-19 che ha provocato l'emergenza ancora in corso. Terribile sì, ma non per tutti. Per l'Automobile Club di Rovigo, grazie ad una gestione rinnovata, è stato un anno di nuove opportunità e di rilancio culminati con la riapertura al pubblico della sede di delegazione di piazza XX Settembre dopo ben sei anni di chiusura. Come spiega il presidente dell'ente Antonio Biasin: «Quando i nuovi vertici del sodalizio, questo gruppo di gran volenterosi, ha preso in mano l'ente nell'estate 2019, lo ha fatto con la consapevolezza delle importanti difficoltà che vi sono nel rimettere in piedi un paziente in affanno ma anche tanto entusiasmo e tenacia, fattori indispensabili per non abbandonare di fronte ad importanti difficoltà».

LA RIAPERTURA

E così, da qualche giorno, la delegazione Aci di piazza XX Settembre, affidata alla gestione di Autoscuole 2000 di Raffaele e Cristiano Furini, ha riaperto le porte agli utenti, fornendo i consueti servizi ai soci Aci, dalla tessera Aci alle licenze sportive auto e kart, oltre ai servizi rivolti a tutti i cittadini: pratiche auto, rinnovo patenti, bolli auto. Stessa sede, ma tutto rinnovato: non solo la gestione, ma anche gli arredi che assicurano l'accoglienza dei soci e clienti si presentano nuovi di zecca. «Ci siamo riusciti aggiunge il presidente Biasin - grazie anche alla determinazione del nuovo delegato, Cristiano Furini, che non si è fermato di fronte alle difficoltà palesatesi nelle fasi propedeutiche all'apertura, non di poco conto».

SOCI IN AUMENTO

Altro motivo di soddisfazione per i vertici di Automobile club è l'incremento della base associativa: «I soci dell'Ac sono in crescita continua Biasin - Ora sono oltre 900 gli ordinari. Complessivamente siamo tornati sopra i 2.500 associati ad Ac Rovigo con altri obiettivi per le prossime scadenze. Il tutto continuando a risanare la situazione economico-patrimoniale pregressa. Colgo l'occasione per ringraziare anche il direttore Stefano Gardano, che a tempo pieno si è speso per raggiungere questi obiettivi».

NUOVI SERVIZI

Il presidente, promettendo delle novità già a partire dalla prossima settimana sul fronte dei servizi offerti dall'ente, conclude rivolgendo ai cittadini un augurio di buone feste puntualizzando che, emergenza sanitaria permettendo, saranno riavviati anche i progetti nel campo dell'impegno sociale che hanno visto impegnato l'Aci in prima linea, a partire dall'educazione stradale: «Purtroppo la pandemia e le conseguenti restrizioni conclude Biasin - non hanno consentito di sviluppare gli altri fronti di intervento consueti dell'Aci, primo fra tutti l'educazione stradale. Speriamo che nella seconda parte del 2021 sia possibile riprendere».

Elisa Barion

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA