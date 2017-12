CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ACCUSAROVIGO «Gli affitti delle attività commerciali in città sono troppo alti: anche chi ha voglia di aprire un negozio in centro non ci riesce per paura, soprattutto all'inizio, di non riuscire a coprire tutte le spese, In centro, di conseguenza, stanno aumentando le vetrine vuote».TROPPE SPESELuigi Paulon non ha dubbi: nessun nuovo commerciante investe in centro storico perché i proprietari dei muri dei negozi si ostinano a basarsi sui vecchi tariffari degli affitti non facendo i conti con i cambiamenti avvenuti nel settore del...