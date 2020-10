L'ACCOGLIENZA

ROVIGO Aule allo stadio Battaglini per accogliere le prime classi del liceo scientifico Paleocapa. Durante la prima settimana di lezione, i docenti della scuola, con la collaborazione degli studenti più grandi, hanno preparato una serie di attività, in parte sportive e in parte ludiche, che hanno permesso ai nuovi allievi di conoscere i nuovi compagni di classe e l'organizzazione della scuola, affacciandosi così gradualmente al mondo dell'istituto.

LEZIONI ALL'APERTO

Parte dell'attività di accoglienza dei nuovi iscritti si infatti svolta allo stadio da rugby che si trova proprio di fronte al liceo di via De Gasperi.

ACCOGLIENZA OTTIMA

«E la cosa - spiega la scuola - ha funzionato bene, suscitando l'entusiasmo dei ragazzi e delle famiglie, soprattutto perché si è riusciti a mettere in campo un programma ben variegato che però teneva conto anche dei protocolli anti-Covid, con tanto di mascherine, lavaggio continuo delle mani e attività distanziate o all'aperto. In questo modo si è riusciti a riproporre qualcosa di simile alle settimane di accoglienza che venivano svolte anche negli anni precedenti, mutandone solo in parte la natura, prestando cioè più attenzione alla salute e all'igiene senza però rinunciare agli aspetti più importanti della socializzazione». Il tutto è stato possibile grazie alla collaborazione di molti insegnanti, che si sono resi disponibili ad animare varie attività sotto la supervisione del professor Emanuele Stievano e di tutta la Commissione Accoglienza.

STUDENTI TUTOR

Inoltre, un supporto fondamentale è arrivato anche dagli studenti tutor, allievi delle classi terminali che, già formati da tempo, hanno assistito le nuove leve, introducendole al Paleocapa. Le sette nuove classi prime hanno così svolto attività di conoscenza reciproca, sono state introdotte alle regole della scuola e ai protocolli anti-Covid, con le attività che sono culminate nella giornata di venerdì 18 settembre al Battaglini, con una intera mattinata impiegata in giochi di collaborazione di classe e di competizione interclasse. Dalla seconda settimana di lezioni, poi, i ragazzi hanno cominciato a tempo pieno le normali attività in classe, svolgendo anche le necessarie prove d'ingresso.

VERIFICHE CONTINUE

Le attività di accoglienza, però, proseguiranno per tutto il primo periodo, con incontri di formazione anche sugli organismi d'istituto e di verifica con gli studenti tutor di quarta e di quinta per valutare l'andamento e l'inserimento dei ragazzi. Gli studenti tutor, infatti, continueranno ad essere presenti per le varie classi durante tutto l'anno scolastico, in modo che gli studenti di prima possano trovare nei loro colleghi più grandi un punto di riferimento importante per loro esperienza scolastica.

Roberta Merlin

