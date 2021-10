Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GRANDI OPEREROVIGO Una soluzione alla viabilità locale che la città attende da oltre un decennio e che, ancora, tarda ad arrivare. Il semaforo che regola il transito all'incrocio tra la statale 16 e via Savonarola, all'accesso della frazione di Borsea, è stato teatro, in numerose occasioni, di incidenti più o meno gravi. Quell'intersezione stradale ha dimostrato sempre la propria pericolosità e per questo, da svariati anni, a Palazzo...