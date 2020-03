L'Accademia dei Concordi perde, seppure temporaneamente, il suo storico ruolo di motore e fulcro della cultura rodigina: battenti chiusi e attività semiparalizzate fino al prossimo 3 aprile in ottemperanza alle disposizioni stabilite per affrontare l'emergenza Covid 19. A parlarne è Giovanni Boniolo, laureato in Fisica e in Filosofia, docente universitario che si occupa di filosofia delle scienze della vita, di etica applicata, di bioetica e di epistemologia.

Quali sono i danni per l'Accademia?

«L'accademia dei Concordi aveva mantenuto in un primo tempo attivo solo il prestito bibliotecario; ora invece dobbiamo fare i conti con la chiusura di quasi tutte le attività fino al 3 aprile prossimo intanto. I danni al settore culturale in città sono ingenti, ma peggio sarebbe mettere a rischio la salute della collettività. Tra gli utenti dell'Accademia e della biblioteca, come è prevedibile, ci sono alcuni che si lamentano, ma quasi tutti capiscono il valore delle misure adottate».

Cosa fanno i dipendenti?

«Molti di loro, per la mancanza dell'utenza, sono stati costretti a prendere ferie, anche se in questo momento non sono troppo gradite; altri, invece, rimangono impegnati senza contatto con il pubblico nella preziosa attività di catalogazione».

Quali sono le prospettive in queste condizioni?

«I danni sono enormi, perché senza la cultura si rischia di lasciar imporre la barbarie, davvero pericolosa per l'umanità intera. L'amore per i libri e la cultura, la capacità umana di adattamento e l'ingegno stanno tuttavia creando i presupposti per una miglioria dei nostri servizi. Ci stiamo attivando, in anticipo rispetto a quanto era inizialmente previsto, per accelerare la creazione del prestito di e-book: gli utenti potranno quindi accedere a un repertorio sempre più ricco di pubblicazioni digitali, anche stando a casa loro. Si tratta di un'operazione onerosa e forse di lunga durata, ma l'emergenza ha fatto sì che il direttivo, il personale e l'utenza fossero concordi nel decidere di intraprendere prima possibile questa strada. Se la vita cambia, anche noi dobbiamo adeguarci, cambiare radicalmente le nostre abitudini e andare verso il futuro».

Sofia Teresa Bisi

