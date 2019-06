L'abbraccio di Borsea a don Silvio, prete degli ultimi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA FESTABORSEA Borsea in festa ieri per i 40 anni di sacerdozio di don Silvio Baccaro, il parroco che ha cambiato la vita della frazione rodigina organizzando nei vent'anni del suo impegno pastorale una serie di iniziative che hanno contribuito a rendere più attiva la comunità. I primi auguri, per questo importante traguardo, sono arrivati al parroco, originario di Villanova del Ghebbo, già alla mezzanotte di sabato, da parte sia del pubblico presente per la penultima serata di Sms, sia di don Enrico Schibuola, che ha abbracciato don Silvio...