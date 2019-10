L'abbraccio a Giulio, numero 10' della vita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIAOCCHIOBELLO A riscaldare i cuori hanno pensato gli applausi, che hanno interrotto molte volte la compostezza del lutto nel piazzale davanti alla chiesa di Santa Maria Maddalena, per più due ore vuoto di parole e pieno di lacrime per Giulio Nali. Il ventottenne è morto lo scorso fine settimana nello schianto a Vigarano Mainarda in cui hanno perso la vita anche Miriam Berselli (21 anni) e Manuel Signorini (23 anni), dopo una serata passata in discoteca. Un migliaio, forse più, di persone in silenzio che hanno contemplato le...