SVILUPPO

ROVIGO «Cosa intende fare la Regione sulla Zls?». A chiederlo è il coordinamento provinciale di Italia Viva, che per il rilancio economico del Polesine ribadisce la necessità della Zona logistica semplificata, per la quale «ora la Regione e Zaia devono fare la loro parte, individuando i provvedimenti di supporto per la Zls e per le imprese che vorranno insediarsi, siano questi strumenti finanziari, interventi in infrastrutture, sgravi fiscali o incentivi».

I coordinatori provinciali di Italia Viva, Arianna Corroppoli e Leonardo Raito, attendono dall'amministrazione regionale atti conseguenti «a un appoggio che a parole non è mancato, ma che necessita di fatti concreti». Così individuano alcuni punti fermi per la Zls: «I sindaci sono stati attori protagonisti e meritevoli di questo percorso. Ora, affinché la Zls diventi quel volano di sviluppo tanto atteso, devono mantenere la coesione dimostrata finora, favorire le occasioni di dialogo col mondo imprenditoriale e con le associazioni di rappresentanza. Devono fare da pungolo con la Regione e il sistema scolastico provinciale, anche per costruire percorsi formativi per creare lavoratori preparati nei comparti che si insedieranno».

I sindaci, aggiungono Corroppoli e Raito, «dovranno anche essere protagonisti di un nuovo patto territoriale, nella consapevolezza che i vantaggi della Zls non saranno limitati ai 16 Comuni dell'area, ma per tutta la provincia».

I posti di lavoro attesi dalla nuova Zona logistica porteranno nuovi residenti, con ulteriore necessità di servizi sociali, sanitari e commerciali. Quindi, per «il buon governo della Zls» è necessario che i Comuni dialoghino per condividere servizi essenziali come nidi, asili e strutture, individuando gli spazi esistenti per insediamenti abitativi. Così «la Zls non coglierà di sorpresa nessuno e sarà la naturale prosecuzione di un percorso di sviluppo atteso e importante».

N.Ast.

© RIPRODUZIONE RISERVATA