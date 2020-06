POLITICA

ROVIGO Scuole, infrastrutture e sicurezza idrogeologica sono i tre pilastri di una strategia di rilancio del territorio lanciata da Italia Viva, il partito di Matteo Renzi che in Polesine è sostenuto da Leonardo Raito, sindaco di Polesella, e Arianna Corroppoli, imprenditrice adriese. Italia Viva insiste sulla necessità di un piano shock per il rilancio dell'economia nazionale. Anche i coordinatori provinciali Corroppoli e Raito ritengono fondamentali investimenti in opere pubbliche per 250 milioni di euro per il Polesine, identificando alcune linee di intervento finanziabili anche con i fondi che arriveranno dall'Unione europea e che potranno consentire un forte impulso all'economia. Sul piano della grande viabilità, Raito e Corroppoli definiscono strategici il finanziamento della Romea commerciale, il prolungamento della Transpolesana per giungere al Delta, il completamento della viabilità dal collegamento Valdastico fino a Ficarolo con un raccordo che tocchi l'ospedale di Trecenta. Sul fronte scuola, Italia Viva propone scuole rinnovate e ampliate, con l'abbattimento di barriere architettoniche, potenziamento dei laboratori e degli spazi sportivi, dei servizi accessori, delle mense, delle biblioteche e delle sale studio. «Il Governo cofinanzi progetti e percorsi con almeno l'80% dei fondi. Sfruttando gli avanzi di amministrazione dei Comuni e della Provincia, si potrebbe dar corso, tra contributi statali e comunali, a investimenti di almeno 50 milioni in questo settore», sostengono gli esponenti di Italia Viva. Infine la terza priorità: la sicurezza idrogeologica per la quale i due renziani chiedono che i Consorzi di bonifica siano messi nella condizione «di effettuare un piano poliennale di investimenti di almeno 20 milioni nella manutenzione e realizzazione di nuove opere di sicurezza idraulica, fondamentale per il nostro territorio. Non si rinunci, poi, a interventi sulle lagune per la loro vivificazione finalizzata anche alla pesca».

© RIPRODUZIONE RISERVATA