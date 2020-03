POLITICA

ROVIGO Italia Viva in Veneto ha visto la riunione di tutti i coordinamenti provinciali nei giorni scorsi a Padova, un momento importante per condividere con il coordinatore nazionale Ettore Rosato e i parlamentari veneti una riflessione sui temi organizzativi strutturali e sulle prossime scadenze elettorali. Per il Polesine hanno partecipato all'incontro i coordinatori provinciali Arianna Corroppoli e Leonardo Raito che hanno commentato positivamente il primo incontro regionale. «Abbiamo visto entusiasmo e voglia di fare, la partenza è stata positiva e abbiamo deciso insieme di dar corso a una strategia organizzativa che ci porterà a breve a condividere un sistema di coordinamento di circoli e aderenti della provincia di Rovigo - spiegano - Il confronto c'è stato, abbiamo trovato ampia disponibilità a responsabilizzare i territori e a coinvolgere per iniziative locali anche parlamentari, ministri e sottosegretari del nostro partito».

LE TEMATICHE

I due coordinatori polesani hanno portato al tavolo regionale alcune tematiche: «Non solo organizzazione, ma anche temi di interesse locale che avevamo discusso a un primo tavolo di lavoro provinciale. Pesca e agricoltura, ma anche sviluppo economico, ruolo e impegno degli amministratori locali. E poi temi di portata nazionale come giustizia, diritti, scuola. Si è parlato anche delle prossime Regionali, con i coordinatori veneti che si stanno confrontando con forze diverse per costruire un polo moderato riformista che voglia proporre una reale alternativa progettuale al governo leghista».

