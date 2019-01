Italia in Comune: «Qui si cambia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLITICAROVIGO Anche in Polesine fa il suo ingresso sulla scena politica Italia in Comune. Il progetto è nato non solo dall'insoddisfazione di alcuni ex pentastellati, ma è composto anche da amministratori civici e di politici di diversa estrazione politica che non si ritrovano nei partiti più diffusi, soprattutto in quelli attualmente al Governo del Paese. Per il Polesine spiccano i nomi della consigliere regionale Patrizia Bartelle e di quello comunale rodigino Ivaldo Vernelli. Ad accompagnare Bartelle c'erano il referente regionale...