ISTRUZIONE

ROVIGO Un'università sempre più presente in città e che, dopo 25 anni di operatività e grazie a un salto di qualità nella strategia di comunicazione messo a punto negli ultimi mesi, nonostante la pandemia, ha raggiunto lo status di vera e propria risorsa. È un obiettivo notevole quello centrato dal Consorzio università di Rovigo in poco meno di un anno, ovvero dallo scorso febbraio, quando si è insediato il consiglio d'amministrazione guidato dal presidente Diego Crivellari. Ed è stato lo stesso cda, ieri mattina, dalla prestigiosa sede di Palazzo Angeli, a tirare le somme dei primi otto mesi di lavoro. Oltre al presidente Crivellari, anche il vicepresidente Paolo Avezzù e i consiglieri Enrico Buoso, Sofia Nicoli e Maria Votta Gravina, segretaria generale della Provincia, hanno illustrato le iniziative intraprese dal Cur, tra le quali spicca l'apertura del nuovo corso di laurea magistrale in Water and geological risk engeneering nella sede dell'ex liceo Celio di via Badaloni. Inoltre, hanno anticipato le prospettive, tra le quali emerge una articolata manovra di comunicazione che porterà al restyling del logo e del sito internet istituzionale.

L'ATTIVITÀ

«Questi mesi ha esordito il presidente - sono stati significativi per l'intensa attività svolta, grazie alla struttura del Cur che svolge un lavoro insostituibile e al consiglio che si è dimostrato coeso e capace. Abbiamo raccolto il lavoro dei precedenti cda e cercato di proiettare all'esterno il ruolo del Cur rendendolo un soggetto in grado di svolgere attività culturali anche in senso lato. Siamo stati coinvolti in patrocini e partnership e sempre più soggetti ci contattano per collaborare».

STUDENTATO

Entrando nei dettagli del bilancio delle cose fatte, oltre al corso in Ingegneria del rischio idrogeologico, il vicepresidente Avezzù ha puntato l'attenzione sullo studentato di viale Porta Adige inaugurato a settembre: «Si tratta di un investimento riuscito dato che abbiamo appena appreso che la sua capienza, attualmente, è al completo. Mai come in questi mesi l'attenzione verso il mondo universitario è alta tanto che ci hanno contattato proponendoci, ad esempio, di collaborare ai corsi post diploma, ovvero gli Its». Sofia Nicoli ha rivolto l'attenzione, in particolare, alle attività di orientamento sia in entrata che in uscita: «Nell'ultimo anno il Cur ha ingranato la quinta. Ci siamo occupati di orientamento aggiungendo il progetto Colazioni al Cur effettuato online che ci ha fatto seguire da tante scuole e istituti anche fuori provincia. Inoltre abbiamo portato i laureati in città con l'evento di consegna delle corone di laurea in piazza oltre ad aver patrocinato vari eventi tra cui la riedizione di un testo di Antonio Cibotto sull'alluvione. Sempre nel campo dell'orientamento, su sollecitazione del sindaco Gaffeo, abbiamo in progetto di strutturare in maniera autonoma le attività destinate agli studenti delle scuole superiori. Per l'orientamento in uscita, invece, abbiamo deciso di aderire ad un innovativo progetto di Zico per l'allenamento degli studenti alle soft skill tramite app».

I SERVIZI

Per quanto riguarda, invece, i servizi erogati dal Cur agli studenti, il cda ha puntato sulla creazione della University card e di svariate convenzioni con gli esercizi pubblici. Il servizio «nelle ultime settimane si è arricchito di convenzioni con librerie, palestre e prossimamente anche con i cinema cittadini» ha concluso Nicoli. I progetti in programma, illustrati da Enrico Buoso, sono, invece, la creazione di una radio locale. «Stiamo provando a creare un gruppo sportivo per gli studenti e nei prossimi mesi, infatti, verrà realizzata un'area attrezzata per lo sport nella zona del Cubo. Stiamo inoltre realizzando un vademecum per far sì che i nostri spazi diventino sempre più green e stiamo avviando una collaborazione con una ong svizzera che opera in situazioni di guerra o di difficoltà climatica per permettere agli studenti di Ingegneria del rischio idrogeologico di fare progetti e studi anche in loco».

Elisa Barion

