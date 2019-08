CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ISTRUZIONEROVIGO Si sono concluse le operazioni regionali che hanno assegnato anche in Polesine i posti di dirigente scolastico ai vincitori del concorso per esami e titoli che era stato indetto col decreto direttivo 1259 del 2017, che ha portato in provincia undici nuovi presidi. Fino all'anno scorso in Polesine ben 17 istituti contavano incarichi in reggenza. Vale a dire che più di metà dei presidi delle scuole in provincia avevano un doppio incarico, con diversi casi di dirigenti scolastici che sommavano gli incarichi arrivando da fuori...