Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ISTRUZIONEROVIGO Ripartenza senza alcun particolare tipo di problema, quella registrata nelle principali scuole del capoluogo. Le lezioni per gli studenti inizieranno come noto il 13 settembre, ma da mercoledì parte del personale scolastico è già stato impegnato in vista del nuovo anno. Maria Elisabetta Vigna, dirigente dell'istituto comprensivo Rovigo 2, racconta come sono state vissute le prime due giornate.«Mercoledì non avevo ancora...