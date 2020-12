ISTRUZIONE

ROVIGO Pur nel mezzo di una pandemia globale, procedono a gonfie vele le attività didattiche dei corsi di laurea del Consorzio Universitario Rodigino. Ovviamente alle sedi del Cubo di viale Porta Adige e di Palazzo Angeli non c'è quel viavai cui si era abituati in passato, ma il presidente del Cur Mauro Venturini spiega che nonostante tutto, la formazione universitaria va avanti. «Al momento in presenza seguono le lezioni solo gli studenti del primo anno, come consentito dal vigente Dpcm. Gli altri anni di corso stanno seguendo le lezioni in modalità telematica».

A oggi, inoltre, non si sono registrati problemi relativi ad eventuali casi di Covid-19 tra studenti e personale delle due strutture, anche se qualche linea di febbre è saltata fuori. «Non abbiamo registrato particolari problematiche, abbiamo adottato tutte le precauzioni. Nulla di eclatante, qualche studente con temperatura alta e allontanato. I ragazzi e le ragazze sono molto attenti, come anche noi professori: non ci sono stati problemi».

Per quanto riguarda l'offerta del Cur, invece, sembra quasi fatta per il nuovo corso di laurea di Ingegneria idraulica a Rovigo, anche se sarà necessario attendere ancora un po' di tempo per averne la certezza matematica. Quel che è certo, però, è che l'iter burocratico interno all'università di Padova, l'ateneo che già gestisce alcuni corsi nel capoluogo polesano, è ormai in fase avanzata e già a settembre 2021 potrebbero svolgersi le prime lezioni dedicate al ramo dell'ingegneria civile che si occupa dello studio dei fenomeni correlati alla statica e alla cinematica dei campi fluidi.

Come anticipato negli scorsi mesi su queste colonne, Venturinisottolinea che «siamo ancora in attesa che venga approvato dall'università di Padova. Dopo il primo step, ne manca uno, l'approvazione, ci sarà poi l'integrazione con i corsi del Cur».

Si tratterà di un corso magistrale di due anni, quindi vi accederanno solo laureati con la triennale in ingegneria. Sarà erogato totalmente in inglese, perché l'auspicio di chi ha creato il corso è quello di accogliere studenti stranieri, il target principale. Dove si svolgeranno le lezioni, però, ancora non si sa. «Ci sono diverse ipotesi in campo, non è ancora stato scelto lo stabile. Preferirei al momento non sbilanciarmi, ma stiamo valutando insieme ai responsabili alcuni luoghi della città. Dipende dal numero di studenti previsto dall'emergenza Covid», precisa Venturini.

Stando ad alcune voci interne al Comune, pare che ci sia un interesse concreto verso l'ex Banca d'Italia di via Mazzini. Si tratta di un edificio comunale il cui cantiere di rinnovamento iniziato negli anni 2000 non si è mai concluso, ma nonostante tutto lo Stato paga le rate di un mutuo che terminerà tra oltre dieci anni. La posizione è centrale e di gran pregio, sul retro c'è anche un cortile e le dimensioni non dovrebbero essere un problema. Per non parlare poi del fattore competitivo.

L'università di Ferrara, che gestisce dei corsi al Cur, appena un anno fa ha preso possesso del prestigioso palazzo Angeli. Padova non vuole essere da meno e sembra puntare con grande interesse a insediarsi in uno stabile così importante. I vantaggi che Rovigo potrebbe trarre da questo nuovo corso di laurea, tra l'altro dedicato a una materia così particolare in un territorio come il Polesine, dove il legame tra terra e acqua è fortissimo, sarebbero tanti. Il primo effetto sarebbe l'aumento degli studenti in circolazione per la città, che portano indotto e renderebbero ancora più appetibile il nuovo studentato di viale Porta Adige, proprio a ridosso del Cubo. Insieme a loro, poi, arriverebbero anche i professori, che anche loro procurerebbero vantaggi per l'economia locale.

