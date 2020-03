ISTRUZIONE

ROVIGO «Non è possibile aprire le aule studio dell'Accademia dei Concordi, non c'è abbastanza personale per garantire un controllo del numero degli ingressi e di affollamento delle aule». L'assessore alla Cultura Roberto Tovo spiega le difficoltà che si trova ad affrontare, in questi giorni, la biblioteca comunale nell'aprire gli spazi agli studenti e al pubblico. Nonostante l'ultimo decreto ministeriale sull'emergenza coronavirus abbia allentato le maglie in merito alla frequentazione di alcuni luoghi di aggregazione, il provvedimento autorizza la riapertura delle biblioteche, delle sedi espositive e dei musei civici a patto di adottare una serie di cautele. L'Accademia ha deciso di non aprire le aule studio, di lettura e il multispazio dedicato ai ragazzi di piazza Garibaldi. Tutti i visitatori di mostre e musei sono invitati dal decreto a tenere una distanza di sicurezza e cortesia di almeno un metro, sia davanti alla biglietteria che durante tutto il percorso di visita e nel bookshop. L'accesso alle sale è dunque contingentato in base alla capienza delle sale stesse.

«Per garantire l'osservanza delle disposizioni del decreto - spiega Tovo - occorre un incremento di personale, in particolare modo per quanto concerne le aule studio e le biblioteche. Siamo pertanto costretti, per il momento, a non mettere a disposizione gli spazi al pubblico. In biblioteca da lunedì si può andare per prendere un libro in prestito o renderlo, ma non è possibile sostare, per esempio, per leggere i giornali, in quanto la distanza di sicurezza di un metro tra gli utenti non può essere garantita, come invece indica la disposizione governativa».

Se l'emergenza e le relative disposizioni restrittive dovessero protrarsi anche alla settimana prossima, l'assessore precisa di essersi attivato per permettere l'apertura degli spazi agli studenti che necessitano di usufruire della biblioteca per studiare. Stop, per il momento, anche agli eventi in programma almeno fino all'otto marzo. «Abbiamo rinviato lo Sbaracco. Dispiace davvero molto per i commercianti, ma sono disposizioni ministeriali emanate per cercare di limitare la diffusione del virus. Non dobbiamo dimenticare che Rovigo ha un altissimo numero di anziani che vanno tutelati».

Tovo è fiducioso sull'ipotesi di apertura delle scuole il 9 marzo. «Siamo pronti a riaprire anche i nidi. Abbiamo effettuato un'accurata pulizia degli ambienti scolastici. Nel caso ci fosse un dietrofront del Governo e un'ulteriore proroga del decreto di chiusura delle scuole, provvederemo ad una nuova pulizia, augurandoci che la comunicazione di un eventuale prolungamento ci venga data almeno con un paio di giorni di anticipo per permettere alla macchina comunale, ma anche alle famiglie, di organizzarci».

Roberta Merlin

