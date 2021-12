ISTRUZIONE

ROVIGO La scienza alla portata dei ragazzi fin dalle scuole medie. In questo campo, le medie Casalini, che fanno parte dell'istituto comprensivo Rovigo 3 guidato dal dirigente Fabio Cusin, sono una scuola all'avanguardia in Italia. È stato tagliato ieri il nastro del nuovo laboratorio scientifico interno all'istituto, a uso dei ragazzi che frequentano l'indirizzo appunto scientifico, attivo da quest'anno per la sezione A, che prevede la frequenza della scuola per 4 ore aggiuntive, interamente dedicate ad attività laboratoriali, rispetto all'orario tradizionale. Nella stessa mattinata c'è stata anche l'inaugurazione del laboratorio di registrazione audio-video della scuola media, anch'esso dotato di una strumentazione di ultima generazione.

SCIENZA

Andando con ordine, il nuovo laboratorio scientifico è dotato di 12 microscopi bioculari, un microscopio di più alto livello che si interfaccia con una telecamera che a sua volta manda le immagini su uno schermo interattivo da 75 e 5 kit per ciascuna di otto macrocategorie che afferiscono alla fisica, alla biologia e alla chimica, per un totale di 40 kit prodotti dalla tedesca Phywe, leader europeo del settore. Tutta questa strumentazione permette agli studenti, divisi in gruppi di quattro o cinque, di allestire un esperimento e di effettuare misure sia in modo tradizionale con riga, goniometro, cronometro, amperometro e voltmetro, sia utilizzando dei sensori in dotazione con i kit, che si interfacciano con tablet dotati di specifico software di acquisizione e di elaborazione dati. In pratica, un vero e proprio piccolo paradiso per chi ha dimestichezza con le materie scientifiche, tant'è che l'assessore Roberto Tovo, di professione docente ordinario del Dipartimento di ingegneria dell'università di Ferrara, presente all'inaugurazione, si è seduto a uno dei banchi del laboratorio per provare di persona un microscopio. «Le scienze come le arti - ha commentato Tovo - sono piene di sfumature. Far provare queste esperienze ai ragazzi significa far cogliere loro queste ricchezze».

SUONI E FILMATI

Il laboratorio di registrazione audio-video, proprio come quello scientifico, è stato realizzato con un finanziamento del Pnsd che risale al 2017. Per una serie di ragioni è stato realizzato solo qualche mese fa, ma questo ha rappresentato un vantaggio perché sono stati messi a fuoco con precisione i bisogni della scuola. Per questo è stata acquistata della strumentazione mobile da utilizzare sia all'interno che all'esterno dell'istituto. Gli strumenti sono tre telecamere 4K, un sistema di microfoni, schede audio e video gestite, tramite software, da due potenti Mac. In questo modo la scuola è divenuta autonoma rispetto alla necessità di gestire le registrazioni, senza più dover dipendere da costosi servizi di professionisti esterni.

Elisa Barion

