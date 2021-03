ISTRUZIONE

ROVIGO La didattica a distanza comporta difficoltà e le ha vissute, per esempio, una famiglia che racconta il proprio caso. Una madre spiega l'esperienza di genitore e insegnante insieme. «Sono già stanca da questa situazione - racconta Alice Mischiatti, di Canaro - ho tre figlie in Dad e io che devo fare la Fad per un corso di Agenfor. Come inizio, direi che a detta di molte mamme, è stato a dir poco difficile. L'audio andava e veniva, dovuto a un bug di Meet. Altre mamme non si vedevano nella videocamera del computer e tante hanno avuto enormi difficoltà nel riuscire a entrare. Direi che su quattro ore di lezione, almeno un'ora è stata persa. A questo aggiungiamo il fatto che un conto sono gli studenti delle medie e soprattutto superiori, un altro gli alunni delle elementari, ai quali non puoi stare vicino».

Un'altra mamma, di Rovigo, racconta di come ragazzi delle classi medie ed elementari non si sono riusciti a collegare e nessuno che fosse in grado di essere d'aiuto per risolvere il problema, con le insegnanti che impotenti, hanno provato a rimediare consigliando alle famiglie di farsi dare lezioni e compiti dai compagni che erano stati più fortunati negli accessi. «Nessuno dei video abbinati ai tre computer di casa andavano, si è dovuto utilizzare lo smartphone. Meglio la situazione degli studenti delle medie, rispetto a quello delle elementari. Microfoni e video spenti nel corso dell'ultima ora per non sovraccaricare la linea e consentire agli insegnanti di parlare senza sovrapposizioni di altre voci. I bambini passano il tempo seduti a non vedere l'ora che la lezione finisca. Un inizio del genere è stato fallimentare. Se durerà due settimane, saranno 14 giorni persi e se sarà così anche dopo Pasqua, non so dove andremo a finire».

Tensione anche nelle chat dei genitori, con litigi tra mamme. «Noi in quattro a casa, tutti al computer - conclude Alice Mischiatti - io alle prese con un corso dell'Agenzia di formazione veneta per i disoccupati, che al momento non si può fare in frequenza. Ho tre figlie in Dad: la più grande, Agata, è in quinta superiore e si sta preparando alla maturità. Poi c'è Agnese Emily, al quarto anno dell'Enaip a Rovigo per ristorazione e bar, che sta perdendo ore di formazione diretta. Infine c'è Maryhope, che ha 8 anni, ed è iscritta alla terza elementare di Canaro».

Problemi anche per chi aveva insegnanti di solfeggio, già pagati, che hanno rinunciato all'incarico: impossibile fare lezione musicale tramite un computer.

Marco Scarazzatti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA