ROVIGO Inizia con la presentazione delle borse di studio il mandato del nuovo consiglio di amministrazione di Asm Set guidato da Manuela Nissotti. È giunta alla quinta edizione l'iniziativa Energia per lo studio, che vede l'azienda polesana che commercializza energia elettrica e gas, stanziare un fondo di 15mila euro per borse di studio. In questi anni l'azienda di servizi energetici ha erogato, in totale, 75mila euro in borse a 74 studenti. A presentare l'iniziativa proprio la presidente Nissotti affiancata dall'amministratore delegato Filippo Boraso e del direttore Massimo Nicoli. «Sono orgogliosa che la prima iniziativa del nuovo cda di Asm Set sia stata quella di mettere a disposizione un contributo importante a sostegno dello studio e dell'educazione - ha detto Nissotti - sarà una nostra priorità portare avanti la forte vocazione di attenzione alle persone e alle realtà locali che contraddistingue da sempre Asm Set». Poi un passaggio sul regolamento: «Abbiamo deciso di premiare la meritocrazia, convinti del grande valore dei nostri giovani che speriamo anche grazie a questo contributo, potranno raggiungere traguardi importanti».

Nel valutare i candidati verrà attribuito un punteggio in base alla media di voti più elevata e al numero di componenti del nucleo familiare e alla situazione reddituale certificata con modello Isee. Possono partecipare le famiglie che sono già clienti dell'azienda da almeno un anno. Asm Set riconoscerà agli studenti universitari un contributo di mille euro. Il bando e la modulistica sono scaricabili dal sito web www.asmset.ro.it. Le domande, complete di documentazione, devono essere inviate via posta elettronica all'indirizzo borsedistudio@asmset.ro.it, o presentate a uno dei cinque sportelli (Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Adria e Castelonvo Bariano) entro martedì 31 marzo.

