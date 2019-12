ISTRUZIONE

ROVIGO È tempo di open day per le scuole rodigine, con vari appuntamenti dedicati ai bambini che nel 2020 saranno in età scolare. Si tratta di iniziative di orientamento che riguardano ogni ordine di scuole, dalle materne alle scuole superiori, dal momento che le iscrizioni vanno fatte entro la fine di gennaio ed è il momento di avere le idee chiare sulle scelte. Per quanto riguarda la scuola pubblica, il territorio rodigino è suddiviso in cinque istituti comprensivi che accolgono i bambini residenti nei territori di competenza (in una logica di stradario), e ospitano, tramite graduatoria, anche bambini fuori stradario che per ragioni legate all'organizzazione familiare o scelte personali, decidono di iscriversi in una scuola appunto di un'altra zona.

Ecco, allora, le date degli incontri previsti dall'istituto Rovigo 2, diretto dalla professoressa Maria Vigna. Le scuole di tale istituto aprono le porte ai futuri alunni e alle famiglie nel mese di gennaio con gli incontri informativi dei servizi offerti dai vari plessi che fanno riferimento al Comprensivo 2. A presentarsi saranno la scuola dell'infanzia Principe di Napoli, le scuole primarie Miani e Donatoni in città, la scuola Dell'Amicizia a Mardimago (che offre il servizio scuola a tempo pieno), le scuole secondarie di primo grado Parenzo e conservatorio Venezze. I bambini che risiedono nel territorio di riferimento hanno già ricevuto l'invito in carta intestata dell'istituto, mentre i residenti fuori stradario non riceveranno alcun invito e dovranno basarsi sulle comunicazioni online sul sito internet dell'istituto Rovigo 2. Queste sono le date: scuola dell'infanzia Principe di Napoli sabato 11 gennaio dalle 10 alle 12 incontro per soli genitori; scuola primaria di Mardimago martedì 7 gennaio dalle 18 alle 19.30 incontro per soli genitori; primaria Miani mercoledì 8 gennaio dalle 18 alle 19.30 incontro per soli genitori; primaria Donatoni lunedì 13 gennaio dalle 18 alle 19.30 incontro per soli genitori; secondaria di primo grado Venezze (annessa al conservatorio) giovedì 9 gennaio dalle 17.30 alle 19.30 incontro con i genitori coincidente con l'open-day per i futuri allievi; secondaria di primo grado Parenzo venerdì 10 gennaio 2020 dalle 18 alle 20 incontro con i genitori e contemporaneamente open-day per i futuri allievi.

Durante gli open day si terranno laboratori di coding, robotica educativa, inglese, lettura animata, atelier scientifici ed artistici organizzati ad hoc per i nuovi alunni e alunne. Le date sono per Miani e Donatoni martedì 14 gennaio dalle 16.15 alle 18.30 (laboratori per gli alunni), Mardimago martedì 14 gennaio dalle 15 alle 17 (laboratori per gli alunni).

