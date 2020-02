ISTRUZIONE

ROVIGO È stata annullata la manifestazione prevista ieri mattina da alcuni studenti delle superiori per protestare contro i controlli nelle scuole per il contrasto agli stupefacenti con l'ausilio di cani antidroga, dopo che l'11 febbraio, su richiesta dei presidi, la questura aveva operato una serie di controlli in alcuni plessi dove, sembra, sia in aumento il consumo di droghe leggere. Per quelle verifiche la questura aveva messo in campo, con il dirigente dell'Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico, personale della Squadra volanti e della Squadra mobile, affiancato da due equipaggi del Reparto Prevenzione crimine di Padova, e dai Cinofili della stessa questura. I controlli si erano svolti in due istituti del centro individuando in una scuola, grazie a un pastore tedesco dell'Antidroga di Padova, alcuni grammi di marijuana tenuti da un ragazzo maggiorenne per uso personale, e in alcuni zaini strumenti per il consumo che ancora emettevano un forte odore di marijuana. I controlli avevano coinvolto il 12 dicembre altre scuole superiori di Rovigo, mentre il 17 gennaio un'analoga operazione in un istituto a Trecenta aveva scoperto nell'astuccio di una 17enne alcune siringhe. Il corteo di protesta che era in programma ieri mattina sarebbe dovuto partire da piazzale Cervi e poi percorrere via De Gasperi, corso del Popolo, le vie Parenzo e Carducci facendo tappa negli istituti scolastici per sostenere l'informazione e la consapevolezza sul tema droga, anziché la repressione con cani. La manifestazione non era autorizzata ed era stata pubblicizzata solo attraverso i social, raccogliendo adesioni di studenti, ma soprattutto contrarietà al corteo nel variegato popolo del web, motivata dal fatto che i controlli antidroga sono diretti alla prevenzione, per la salute e la sicurezza.

Nicola Astolfi

