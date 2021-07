Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ISTRUZIONEOCCHIOBELLO, SÌAL LICEO MUSICALE(E. Bar.) Il Comune di Occhiobello appoggia in pieno la proposta di istituire il liceo musicale a Rovigo. Si tratta, secondo il sindaco del comune rivierasco Sondra Coizzi, di «una meravigliosa opportunità, tra l'altro gratuita, per tutti gli studenti e per quelli che già dalle scuole medie hanno scelto l'indirizzo musicale». La proposta, promossa dal dirigente scolastico dell'Istituto...