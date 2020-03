ISTITUZIONI MOBILITATE

ROVIGO «Il contagio va fermato. Per questo, le nuove disposizioni non sono delle raccomandazioni ma sono un obbligo. Tutti sono tenuti a rispettarle. Lo sport nazionale non deve essere quello di eludere le regole, ma quello di evitare il contagio. Sono norme per la cittadinanza, non contro la cittadinanza. Mi aspetto che la comunità polesana sia responsabile, perché fino ad oggi lo è stata».

NUOVO VERTICE

Il prefetto di Rovigo Maddalena De Luca ieri si è nuovamente confrontata con i sindaci, le forze dell'ordine ed i vertici della sanità polesana, per aggiornare il quadro alla luce dell'ultimo decreto del presidente del consiglio dei ministri, entrato in vigore da ieri, che ha esteso a tutta Italia la zona rossa. Quindi le regole, sempre più stringenti, e che potrebbero subire anche ulteriori giri di vite, che valgono per tutti, senza distinzioni fra province e regioni. Uno dei chiarimenti esplicitamente chiesti dai sindaci riguarda estetisti e parrucchieri: «Possono continuare a lavorare - ha spiegato il prefetto - adottando delle precauzioni. Gli operatori devono avere guanti e mascherine e l'accesso è permesso solo una persona alla volta, senza persone che restino in attesa all'interno». Di fronte ai dubbi, la risposta è sempre una: ridurre al minimo i rischi e comportarsi con buonsenso e responsabilità. «Fermo restando il rispetto delle misure igienico-sanitarie aggiunge il prefetto bisogna evitare il contatto con altre persone, che siano strette di mano o che siano abbracci: in questo momento è richiesta a tutti grandissima serietà. L'epidemia va fermata ora».

CONTROLLI SULLE STRADE

Sul fronte della circolazione stradale non ci saranno veri e propri posti di blocco, ma controlli a campione e non servono autorizzazioni preventive o moduli già compilati, perché verranno forniti al momento del controllo. «Deve essere molto chiara l'indicazione principale di evitare ogni inutile spostamento, limitati su tutto il territorio, anche all'interno dello stesso Comune. Ci sono tre eccezioni: per motivi di lavoro, per motivi sanitari e per necessità. Cosa vuol dire necessità? Le necessità quotidiane: andare a fare la spesa, fare una passeggiata, prendere un caffè. Ma dobbiamo mantenere le distanze di sicurezza e non avvicinarsi a più di un metro da altre persone. Si può prendere un caffè e andare al ristorante, restano aperti dalle 6 alle 18, ma devono essere ri spettate le disposizioni di sicurezza».

LETTERA DEI SINDACI

I sindaci hanno diffuso una lettera sottoscritta da tutti in cui si ringraziano tutte le componenti della comunità e si invita al rispetto delle indicazioni: «Solo dentro tutti noi possiamo trovare la forza per contrastare questa emergenza, che sta impattando sulle nostre vite: se è vero che spetta alle istituzioni fornire regole e raccomandazioni, suffragate dalla scienza, è altrettanto vero che spetta ad ognuno di noi trasferirle nella quotidianità». Ieri, molti sono organizzati diffondendo dei vademecum su limitazioni e regole. E offrendo indicazioni con ogni mezzo. Curioso il caso che si è presentato a Polesella, con il sindaco Raito intervenuto con un post che ha acceso una lunga discussione, comunque dai toni pacati: «Date le voci allarmanti che mi giungono, consiglio vivamente ai miei concittadini di non usare in massa gli spazi dei giardini pubblici, le giostrine e di non far giocare a pallone ai giardini i bambini e ai ragazzi. Sennò le prescrizioni non vengono osservate: non costringete polizia locale e carabinieri a sanzionarvi per favore». Intanto, il Comune di Adria ha deciso di aprire i propri uffici solo su appuntamento e da oggi Acquevenete chiude gli sportelli al pubblico: «In questi ultimi giorni agli sportelli di Monselice e Rovigo ci sono stati ancora numerosi accessi da parte di utenti che non avevano oggettivamente pratiche così urgenti da motivare uno spostamento, in violazione delle limitazioni a tutela della salute pubblica. Gli utenti avranno a disposizione il numero verde del Servizio clienti 800 991 544 attivo da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13, la casella email richieste@acquevenete.it; lo Sportello Online accessibile dal sito www.acquevenete.it o scaricando l'App Acquevenete per smartphone».

