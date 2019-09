Istituto per geometri e Scuola edile a braccetto per aprire nuovi cantieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCUOLA E LAVOROROVIGO A Rovigo l'istituto per geometri Bernini e la Scuola Edile fanno sinergia per aumentare le competenze degli studenti. Inizierà oggi, infatti, il primo di una serie di progetti che vedrà insieme gli allievi dei due percorsi formativi, con i futuri geometri nel ruolo di progettisti e i colleghi della Scuola Edile rodigina come esecutori.INIZIO LAVORIGli studenti del Bernini cominceranno stamattina i rilievi topografici per il progetto che realizzerà un campo di calcio a 7 dietro il capannone numero 1 dell'Ipsia. I...