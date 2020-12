EDILIZIA SCOLASTICA

ROVIGO Ivan Dall'Ara strappa allo Stato 400mila euro per la sistemazione delle scuole superiori Itis Viola e Iis De Amicis di Rovigo, oltre all'Alberghiero Cipriani e al liceo scientifico Galilei di Adria. Il presidente della Provincia, da sempre molto severo nei confronti del Governo per quella che non esita a definire «la costante riduzione di trasferimenti a cui sono sottoposte le Province italiane, ne ha dato annuncio durante l'ultima seduta consiliare di Palazzo Celio: «Contrariamente ad altri enti provinciali - ha spiegato -, siamo riusciti a produrre i progetti in tempo utile ed ottenere così il finanziamento che avevamo richiesto. In questo modo riusciremo a sistemare tutto quello che concerne l'impiantistica e la normativa antincendio di questi stabili scolastici. Abbiamo dovuto dare priorità agli istituti che ne avevano più bisogno».

GLI ISTITUTI BENEFICIARI

A ogni scuola sono stati assegnati circa 100mila euro per far rispettare i severi requisiti previsti dalle norme che garantiscono la sicurezza interna.

IPT IN AUMENTO

L'altra buona notizia emersa nell'ultimo Consiglio provinciale, una seduta-lampo nella quale è stato approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2019, è un aumento degli introiti derivanti dalla Imposta Provinciale di trascrizione, la cosiddetta Ipt, che si paga al momento dell'acquisto di un'auto nuova. «L'erogazione dei contributi per l'acquisto di nuovi veicoli, a fronte di una rottamazione, ha portato a un incasso di 95.850 euro», afferma Dall'Ara. Questo è l'ultimo bilancio consuntivo dell'Amministrazione Dall'Ara, perché a gennaio scadrà il suo mandato da sindaco di Ceregnano e automaticamente decadrà dalla carica di presidente della Provincia. A tal proposito ha annunciato che «presumibilmente entro fine anno sarà convocata la seduta nella quale approveremo anche il nostro ultimo bilancio previsionale».

Alberto Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

