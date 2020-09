ISTITUTI

ROVIGO Per applicare capillarmente le norme anti-Covid, gli studenti più grandi fanno da tutor alle matricole al Viola-Marchesini. Superare l'impatto con le superiori, all'inizio dell'anno scolastico contrassegnato dall'emergenza sanitaria, non è solo questione di far conoscere l'ambiente ai nuovi arrivati. Bisogna anche imparare bene le regole per prevenire i rischi di contagio: «Inoltre puntiamo così a far replicare questi comportamenti responsabili all'esterno dell'istituto», spiega la dirigente Isabella Sgarbi. La formazione alla sicurezza, dunque, si fa anche in maniera condivisa, assieme ad alcune attività di prevenzione.

Nell'istituto che somma Itis, Ipsia, Geometri e Agrario a Rovigo, ai cicli garantiti di pulizia e disinfezione si aggiungono le azioni preliminari fatte dai comportamenti degli studenti, che nei laboratori, per esempio, lasceranno la tastiera del pc pulita per i colleghi che li seguiranno nell'ora di lezione successiva. Tutor e comportamenti responsabili sono anche una risposta alla carenza di personale tra i collaboratori scolastici: non sostituiscono le attività di competenza dei collaboratori, ma sono utili. «Con sei ingressi organizzati per evitare assembramenti, alle 7.30 non ho tutti e sei i bidelli per presidiare gli accessi - spiega la preside Sgarbi - e con i 50 laboratori che si contano nelle diverse sedi, è impossibile che ci siano sentinelle per tutti».

Al Viola-Marchesini è il primo anno che si entra anche da via della Costituzione: il nuovo accesso è per 200 allievi ed è stato aperto per «depotenziare l'ingresso condiviso con il Paleocapa». Il liceo scientifico ha circa 680 studenti. L'Itis intorno a 800. E l'intera area percorsa da via De Gasperi «oltre 2.500». Ieri al Viola-Marchesini le lezioni sono iniziate a orario ridotto: «Tre, quattro ore - racconta la preside - in attesa di completare gli organici. Mancano 10-15 supplenti, in particolare per le discipline della Moda, Matematica e Informatica, e la presa di servizio inizia comunque dal prendere confidenza con ambienti e regole, prima di iniziare a svolgere le lezioni. Per completare gli organici in tempo sarebbero serviti altri dieci giorni e in questa fase un punto dolente sono state le graduatorie con punteggi sbagliati», conteggiati automaticamente, nella totale modalità informatica delle nuove graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) e per il rinnovo delle graduatorie di istituto.

«Dall'arrivo della pandemia - aggiunge Sgarbi - abbiamo lavorato ininterrottamente per il ritorno in classe». L'organizzazione degli spazi è stata la priorità iniziale, per riportare tutti gli alunni alle lezioni in presenza: «La ricognizione degli spazi era già stata fatta all'inizio di luglio e ci siamo presi le ferie solo il 14 e 15 agosto - continua - sono stati utilizzati anche nuovi spazi: per esempio l'aula magna di via De Gasperi e la biblioteca dell'Itas. Solo per i laboratori sarà necessario organizzare dei turni. Ma l'aula e il distanziamento sono assicurati a tutti».

Riguardo ai trasporti scolastici, il presidente della Provincia Ivan Dall'Ara, già dirigente amministrativo del Viola-Marchesini, afferma: «Nessun ragazzo deve restare indietro. Stiamo monitorando la situazione e ora c'è da rodare la macchina».

La capienza dei mezzi è ridotta all'80%, ma ieri sui mezzi di Busitalia Veneto, per esempio, ha viaggiato un numero di passeggeri ben inferiore a questo limite e non si sono segnalate criticità: «I flussi del primo giorno di scuola non sono quelli che potrebbero esserci nell'immediato futuro - spiega Matteo Poretti, segretario generale della Filt Cgil Rovigo - le soluzioni valide restano quelle per la salute di utenti e lavoratori, non il subappalto dei servizi. E al momento l'assenza di assembramenti sembra dettata dalla prudenza delle famiglie ad acquistare gli abbonamenti, per un fattore economico e davanti all'evoluzione che potrà avere la situazione epidemiologica».

