IL PIANO

ROVIGO «Entro il 14 settembre tutte le scuole di Rovigo apriranno in sicurezza, secondo le nuove normative anti Covid». La rassicurazione arriva dall'assessore all'Istruzione Roberto Tovo, in questi giorni impegnato a seguire la conclusione dei lavori nei diversi cantieri degli istituti della città. Gli interventi, per cui il Comune ha stanziato circa 100 mila euro, hanno perlopiù riguardato la messa in sicurezza di alcune aule per garantire il metro di distanziamento tra i banchi, la fruibilità di più vie di accesso e uscita per evitare assembramenti e la sistemazione degli infissi per una puntuale e corretta areazione delle aule.

Da luglio, i tecnici del Comune assieme ad assessore e dirigenti scolastici hanno visionato tutti i 28 siti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di competenza.

Per ciascuna sede si sono applicate le direttive ministeriali e le indicazioni presenti nel Manuale operativo della Regione Veneto redatto dal Comitato tecnico scientifico, pubblicato a inizio luglio e revisionate alla luce delle successive integrazioni.

MANUALE OPERATIVO

«In questi giorni ha spiegato Tovo sono in arrivo anche gli arredi che abbiamo ordinato, ossia un numero abbastanza ridotto di banchi monoposto. Le nostre scuole erano già dotate di postazioni singole, non abbiamo pertanto avuto la necessità, a differenza di altre province, di un elevato numero di nuovi monoposto. Gli studenti della città torneranno in aula in sicurezza. Ci potrà essere, dopo il 14 settembre, qualche lavoro in via di conclusione, riguardante soprattutto gli infissi di qualche istituto. Ad esempio, alle medie Bonifacio, in Commenda, è prevista la sostituzione della maggior parte delle finestre dal momento che, essendo già datate, avevano comunque problemi antecedenti al Covid». Anche però nel caso in cui il Comune non riuscisse a concludere i diversi lavori avviati, in queste ultime settimane, all'interno di molti plessi della città e delle frazioni, è già pronto un piano B che permetterà a tutti gli studenti di ricominciare, senza rinvii, l'anno scolastico. «Potrebbe succedere che qualche classe venga spostata durante l'effettuazione di un intervento come appunto la messa in sicurezza degli infissi spiega Tovo -, ma assieme ai dirigenti scolastici abbiamo previsto anche questa ipotesi. Dunque il rientro a scuola, in questo momento, non è messo in discussione per via dei cantieri ormai in fase di conclusione nella maggior parte delle scuole».

R.Mer.

© riproduzione riservata

