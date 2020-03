ISTITUTI PER ANZIANI

ROVIGO Lo svuota case di riposo. Una proposta che cerca di alleviare un problema. I centri servizi per anziani sono in questo momento nell'occhio del ciclone. Luoghi che, per loro stessa natura, raccolgono le persone potenzialmente più a rischio. E i focolai che si sono aperti, sia alla Casa Sacra Famiglia di Fratta, dove sono risultati positivi 6 ospiti, tutti in isolamento all'interno della struttura, nonché nella Piccola casa di Padre Leopoldo di Rovigo, dove invece sono risultati contagiati otto ospiti, sette in isolamento nella struttura, uno ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Rovigo, sono il segnale di una situazione delicatissima.

AMBIENTI A RISCHIO

Che ha forse il suo apice nella vicina Merlara, dove risultano contagiati 63 ospiti su 73 e 24 operatori. Una situazione che tocca, di riflesso, anche il Csa di Adria, perché il direttore è lo stesso e ha utilizzato il personale adriese per far fronte alle difficoltà di Merlara. Familiari e operatori sono accomunati da timori e paure, ma anche gli stessi responsabili delle strutture sembrano dover fare i conti con difficoltà di gestione enormi e imprevedibili. È in questo quadro che si inserisce la proposta lanciata da Cristiano Pavarin, segretario della Uil Fpl Rovigo, insieme al segretario della struttura territoriale della Uil polesana Claudio Marangoni, di agevolare quanti possano e vogliano temporaneamente accogliere in casa i propri familiari anziani che attualmente si trovano nelle strutture.

RITORNO A CASA

«La forzata permanenza in casa delle persone e l'ultimo decreto della presidenza del consiglio che consente di usufruire di 12 ulteriori giorni di permesso, potrebbe indurre i familiari di qualche ospite a tenere vicino il proprio congiunto per diminuire i rischi di un eventuale contagio. Ci giunge voce che qualcuno l'ha già fatto. Diminuendo il numero degli ospiti si potrebbe ridurre il numero di operatori in servizio e quindi di conseguenza, vista la carenza, minori dispositivi di protezione individuale da reperire, il tutto a vantaggio di una maggiore sicurezza nelle strutture. Come Uil Fpl e Uil Pensionati, avanziamo la proposta, all'attenzione del presidente Luca Zaia, di garantire il mantenimento dell'impegnativa per l'ospite, esentandolo di pagare la quota alberghiera, nonché di assicurare a coloro che sono attualmente a regime di libero mercato il posto in struttura, una volta deciso di rientrare. E' evidente che in questo modo le strutture si ritroverebbero con le entrate abbassate. Per questo, sarebbe necessaria la creazione di un fondo regionale che consenta questa possibilità unitamente al riconoscimento alla struttura ospitante della quota sanitaria. Siamo convinti che, su base volontaria, un discreto numero di famiglie polesane potrebbero godere di questo beneficio».

SITUAZIONE ALL'IRAS

A Rovigo, inevitabilmente, le attenzioni si sono concentrate sull'Iras. Già nei giorni scorsi il consigliere comunale Antonio Rossini, ricevuta una segnalazione allarmante da un dipendente che parlava di «estremo abbandono nel quale versano tutti gli operatori dell'istituto, privi dei dispositivi di protezione individuale nonché della assoluta mancanza di tamponi», aveva interpellato il sindaco che ha chiesto e ottenuto risposta dal commissario Rodolfo Fasiol.

PROTEZIONI FAI-DA-TE

«Il sindaco da me interpellato spiega Rossini - si è mosso tempestivamente e ha inoltrato le mie continue richieste al commissario Fasiol. Dalle dichiarazioni dei dipendenti emerge che stanno lavorando tra mille difficoltà, mettendo in pericolo la propria salute. Preoccupante è quanto riferito da una dipendente, che stiano facendo fare dalla guardarobiera mascherine in stoffa o in ceratina, non sono certificate come Dpi sanitario, nonché il fatto che il personale non abbia a disposizione camici monouso. Ben venga che il sindaco di sia preoccupato di far distribuire delle mascherine dalla Protezione Civile, ora pensiamo a tutelare i dipendenti e i degenti e di conseguenza la cittadinanza, ma finita l'emergenza chiederò di istituire una commissione per accertare la verità o meno dei gravissimi fatti che mi sono stati rappresentati».

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA