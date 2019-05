Ispezioni sul campanon dopo i distacchi di materiali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EDIFICI PUBBLICIROVIGO Doppio nastro rosso e bianco per dire che di lì non si passa e un mezzo parcheggiato, per gran parte della mattinata, proprio all'interno dell'area interdetta ai cittadini: la torre campanaria di Palazzo Nodari, simbolo del Comune e dunque anche della città, è di nuovo ingabbiata. Vietato avvicinarsi. Il motivo? Questioni di sicurezza. Sì, perché da lì sopra piovono calcinacci.Era successo a inizio aprile, tanto da rendere necessario in quell'occasione l'intervento dei vigili del fuoco, ed è successo di nuovo nei...