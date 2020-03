CASE DI RIPOSO

ROVIGO È risultato negativo il tampone cui è stata sottoposta l'ospite dell'Iras che domenica era stata ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Rovigo con sintomatologia sospetta. Uno dei primi tamponi elaborati in proprio dall'Ulss 5 nel laboratorio di Trecenta, vista la necessità di avere una risposta più rapida possibile. Lo ha sottolineato il direttore generale Antonio Compostella, rimarcando come «si è aperto un dibattito relativamente a una presunta positività all'Iras, quindi mi permetto di dare questa informazione utile anche alla cittadinanza ed ho chiamato anche sindaco di Rovigo, perché quando si parla di caso sospetto ci sono operatori e familiari che entrano in apprensione».

Il primo caso di contagio in una casa di riposo in Polesine si è registrato alla Casa Sacra Famiglia di Fratta, a partire dalla positività di una dipendente, così come alla Piccola casa di Padre Leopoldo di Rovigo, dove sono poi risultati positivi rispettivamente 6 e 8 ospiti. Quasi tutti i dipendenti sono stati sottoposti a tampone e per il momento nessuno è risultato positivo. Così come l'avvio dei primi test di controllo è stato avviato anche a Villa Tamerici di Porto Viro, vista la positività del medico che operava all'interno della struttura. «Noi Oss abbiamo l'angoscia per noi e per le nostre famiglie e nonostante tutto continuiamo a svolgere il nostro lavoro, spero vengano fatti al più presto i tamponi a tutto il personale», spiega una dipendente che ha chiesto chiarimenti all'Ulss. Quella delle case di riposo è innegabilmente una delle situazioni più delicate per tutti.

«Anch'io scrive in una lettera aperta ai familiari il direttore dell'Iras Giovanni Luca Avanzi - sono figlio di una mamma di 87 anni e comprendo bene cosa si può provare quando, non per propria scelta, ma per necessità imposta, non si può più fare visita al proprio caro e, con qualche riluttanza, lo si lascia affidato solo alle cure degli operatori dell'Iras. Si smarriscono le certezze, ci si preoccupa. Ma ora che è stato ufficializzato che all'Iras non vi sono casi di contagio voglio rivolgermi a voi per rassicurarvi sul fatto che i vostri cari ricevono tutta l'assistenza di cui hanno bisogno. Mi rivolgo a voi per dirvi di continuare ad avere fiducia nella capacità del nostro personale di svolgere i propri compiti con attenzione e professionalità. Il personale dell'Iras, ve lo posso garantire, riceve tutti i dispositivi necessari a garantire la sua sicurezza e la sicurezza dei vostri cari, abbiamo inviato raccomandazioni, abbiamo attivato protocolli di lavoro specifici per le strutture per anziani. Nessuno di noi deve avere paura perché abbiamo la responsabilità di assistere i vostri cari. È la nostra missione. Vi chiedo di non prestare attenzione a chi diffonde notizie non vere o non verificate per motivi per me sono difficili da capire. L'Iras avvierà ogni azione necessaria a tutelare la sua immagine e la vostra».

«Come avevo auspicato per il bene di tutti sottolinea il consigliere comunale Antonio Rossini che ha a più riprese sollevato l'attenzione sull'Iras ed ha portato alla luce il caso sospetto - il tampone sulla degente è risultato negativo. Ciò non toglie che in questo momento di emergenza sanitaria che ha travolto e colpito operatori e degenti di alcune case di riposo, in particolare quella di Merlara, bisogna, pur tra le comprensibili difficoltà del caso, tutelare e garantire con ogni accorgimento organizzativo, strumenti sanitari, dispositivi di protezione, con protocolli e linee guide applicate, chi presta con abnegazione e coraggio la propria opera verso persone bisognose di essere accudite. Visto che è in gioco la vita è la salute, auspicando iniziative di confronto con i lavoratori, chiedo e richiedo al sindaco, a garanzia di tutti, che venga avanzata una istanza per una ispezione da un organo terzo come la Regione affinché venga fatta assoluta chiarezza su ciò che è o non è vero».

