RESIDENZE PER ANZIANI

ROVIGO Continua il botta e risposta a distanza fra la direzione dell'Iras e Fp-Cgil e Fp-Uil, con i rispettivi segretari delle due sigle, Davide Benazzo e Cristiano Pavarin, che replicano al direttore Luca Avanzi, che li ha accusati di mistificazioni per aver parlato del dimezzamento dei turni infermieristici notturni a San Bortolo. «Non ci sono stati tagli è stata la replica di Avanzi - Gli infermieri erano 28 al primo gennaio e al primo di giugno erano 29. Non abbiamo tagliato nulla, abbiamo sospeso temporaneamente il servizio infermieristico notturno nella casa soggiorno perché da un mese e mezzo la cooperativa ha detto che non aveva più infermieri. Abbiamo deciso di fare la stessa cosa che facevamo un anno e mezzo fa. Viene garantito al bisogno l'infermiere con il servizio centrale. Si parla di 60 metri, è un servizio di attesa. Ci sono state solo due chiamate per assistenza infermieristica dal primo giugno».

I SINDACATI

Benazzo e Pavarin replicano a stretto giro: «Tutte bugie? Non è vero che è stato tagliato il servizio infermieristico? La domanda sorge spontanea: se fino al 31 maggio gli infermieri di notte nella struttura di San Bortolo erano due, quanti sono dal 1 giugno? Sorpresa, solo uno. Ma il direttoire Avanzi dice che non c'è stato taglio. Perché gli infermieri che non ci sono più sono quelli della Cooperativa che, improvvisamente, dopo anni di appalto, non servono più. Forse per Avanzi i posti di lavoro in appalto sono meri numeri sacrificabili che non hanno nessun valore. E allora chiediamo al direttore di dirci se il bisogno sanitario dei circa 200 ospiti di San Bortolo è cambiato dall'1 giugno, visto che si può far a meno di un infermiere di notte. Il dottor Avanzi, in modo poco piacevole per chi lavora, ha poi descritto l'attività dell'infermiere come una funzione residuale, come se le preoccupazioni che come Uil e Cgil abbiamo espresso e che arrivano direttamente dai lavoratori fossero un semplice tentativo di lavorar meno: lavoro di attesa, solo due chiamate, era così anche una volta. Non descrive però come sono evoluti i bisogni degli ospiti negli ultimi anni, tanto da raffigurare sempre di più le Rsa come lungodegenze ospedaliere. Non si dice che i lavoratori scappano dalle Rsa per come si lavora e per come sono trattati. Una presa in giro la parte relativa al premio di disagio: premesso che non è l'unico che ha dato l'indennità di disagio ai lavoratori, sicuramente è l'unico direttore della provincia che non paga da 6 anni la produttività ai 200 lavoratori dell'Iras. I 50mila euro circa utilizzati per il premio sono le briciole di quanto l'ente, per evitare ripercussioni bancarie, sta trattenendo dagli stipendi. La parte di salario accessorio che i lavoratori dell'Iras avanzano e che continuano a non veder erogato equivalgono a circa 700mila euro».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA