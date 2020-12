PORTO TOLLE

La classe quarta Manutenzione e assistenza tecnica dell'Ipsia ha iniziato il progetto nazionale Green jobs. Un'iniziativa promossa dalla Fondazione Cariparo e altre otto fondazioni bancarie che si propone di aiutare i ragazzi nell'acquisizione di competenze trasversali legate ai temi della sostenibilità ambientale come strumento per la salvaguardia del territorio e al tempo stesso come opportunità professionale. Si tratta di un percorso di 30 ore articolate in incontri che porteranno la classe a sviluppare un progetto imprenditoriale cosiddetto verde. Ad accompagnare gli studenti, oltre ai loro insegnanti Maurizio Bruciaferri col collega Mirimin, ci sarà una squadra di esperti formatori di Junior Achievemente e di InVentoLab-Fondazione Fenice. Durante l'elaborazione gli allievi approfondiranno le tematiche di sostenibilità ambientale ed economica costruendo una struttura imprenditoriale. Gli studenti che partecipano a questa iniziativa, dopo lo svolgimento di un test, potranno ottenere la certificazione europea delle competenze imprenditoriali denominata Esp, acronimo di Entrepreneurial skills pass, la certificazione delle Competenze ambientali e B-corp. L'attività che sostituisce l'ex alternanza scuola-lavoro, culminerà con la presentazione dei progetti.

Anna Nani

