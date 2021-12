L'INIZIATIVA

ROVIGO Da #iorestoacasa a #iorestoaRovigo come auspicio di uscita dalla pandemia e invito a fare gli acquisti di Natale nei negozi in città, anziché online. È questo il messaggio concepito da Nicola Mazzetto, scelto come vincitore tra le proposte di 17 studenti della classe 4.Cg del dipartimento di Grafica e Comunicazione dell'istituto De Amicis, nell'ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, l'ex alternanza scuola-lavoro, che l'istituto ha realizzato in convenzione con Confesercenti Venezia Rovigo e il contributo della Camera di commercio. L'iniziativa chiedeva agli studenti di realizzare un progetto grafico con un testo di richiamo, il cosiddetto pay off, che nei messaggi pubblicitari deve consentire una più facile memorizzazione dei contenuti.

L'IDEA

#iorestoaRovigo è una delle proposte accattivanti fatte dagli studenti nel progetto di marketing urbano Natale a Rovigo 2021 ed è stato preferito dalla giuria composta da Vittorio Ceccato e Michele Raisi per Confesercenti, dal presidente di Pro loco Rovigo Marco Bressanin e da Roberto Samiolo. Alla Confesercenti sono stati presentati gli elaborati degli studenti che i docenti Giovanni Martinolli, Niccolò Marangoni e Donatella Varotto hanno coinvolto nel far diventare la propria creatività il cardine portante del percorso scuola-lavoro. Affidati gli obiettivi e la scadenza stretta dal committente Confesercenti, gli studenti con brillanti risultati sono Khalid Aadouche, Martina Barioni, Marzia Borella, Daniele Boscolo, Anna Callegaro, Francesco Castagna, Eleonora Cominato, Latifa Echakouki, Lorenzo Lavezzi, il vincitore Nicola Mazzetto, Riccardo Milan, Lyam Pellizzari, Tommaso Piovan, Anna Qiu, Alessio Rancani, Shary Sette e Vittoria Siviero.

«Ringrazio il dirigente scolastico Osvaldo Pasello per la disponibilità e l'appoggio al progetto, che ha avvicinato gli studenti alla vita attiva e a conoscere meglio quanto dovranno affrontare nell'intraprendere una professione bella e stimolante come quella suggerita dal loro percorso di studio», ha spiegato il professor Giovanni Martinolli, che ha partecipato alla presentazione degli elaborati insieme ai colleghi Niccolò Marangoni e Donatella Varotto e all'assessore comunale Mirella Zambello, conquistata dall'illustrazione dei manuali-progetto creati dagli studenti del De Amicis con story board, mood board, schizzi rough bozzetti, prove colore e mock up, fino ad arrivare al visual e al pay off definitivo.

«Questo è un esempio virtuoso - ha aggiunto Zambello - della collaborazione tra comunità, città e associazioni di categoria come Confesercenti nel percorso formativo di ragazze e ragazzi che danno competenze e messaggi freschi», secondo linee guida impostate nelle lezioni dei docenti, per creare progetti comunicativi in una campagna di sensibilizzazione che stimolasse la curiosità e l'interesse a visitare il centro di Rovigo. Quindi i progetti sono stati concepiti intorno alle parole Rovigo, centro, Natale e famiglia, e hanno realizzato «elaborati di grande qualità: in giuria siamo stati imbarazzati a doverne scegliere uno, quindi c'è spazio per l'idea di impostare una campagna in cui utilizzarne più di uno», ha detto il vice presidente di Confesercenti Venezia Rovigo, Vittorio Ceccato. Anche per Zambello la presentazione del progetto di marketing urbano non resterà un traguardo, ma è piuttosto un arrivederci: «Per iniziative sul sociale ci sarà sicuramente bisogno del vostro lavoro: il mondo della scuola, infatti, arricchisce e rende migliore la nostra città».

Nicola Astolfi

