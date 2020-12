VACCINI ANTI COVID

ROVIGO Il sindaco Edoardo Gaffeo annuncia con fermezza che si sottoporrà alla vaccinazione Anti-Covid: «Io mi vaccinerò, così come faranno i miei figli, mia moglie e i miei genitori. Ho sempre usato i vaccini, anche se sono allergico ai farmaci antinfiammatori e quindi in qualche maniera potrei pensare che questo vaccino mi dia noia o fastidio. Credo che la scienza abbia un ruolo supremo e sia un errore non vaccinarsi, perché è un tema che attiene non alla sfera individuale ma alla difesa degli altri. Non parliamo di problemi di natura sanitaria derivanti da scelte puramente individuali, ma derivanti da contagio e quindi è l'accezione sociale che conta in una pandemia».

NESSUNA IMPOSIZIONE

A questo, il primo cittadino ha aggiunto che «non ho alcuna intenzione di prendere provvedimenti che vadano oltre la mia autorità. Sono tenuto al rispetto della legge. Detto questo se non c'è l'obbligo, non è il caso di imporlo. Ci sono le situazioni più varie possibili nazionali e internazionali. A San Marino non vi è l'obbligo di vaccinarsi ma viene richiesto, proprio perché tema di salute pubblica, di attivare una polizza assicurativa per tutelare gli altri da chi non si è vaccinato. La mia posizione politica è chiara, sono favorevole ai vaccini. Farò di tutto perché le persone si vaccinino volontariamente. Se sarà necessario agire per normative mi atterrò a quelle che sono tenuto ad applicare».

