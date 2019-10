Invisibili, le storie di vita che nessuno immagina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PESCHERIA NUOVAROVIGO Una mostra che mostra davvero e che lancia il suo titolo, Invisibili, come uno schiaffo in faccia a chi si presenta nella galleria fotografica e che fino a quel momento, non ha visto. Perché dietro agli scatti del fotografo rodigino Ludovico Guglielmo, esposti in Pescheria, ci sono storie tortuose, fatte di difficoltà e di rinascite, degli ospiti, italiani e stranieri, delle strutture di accoglienza cittadine. Come Alì, ingegnere pakistano, o Roberto, che sta ricostruendo la sua vita dopo avere perso il lavoro, o come...